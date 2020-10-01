Covid-19: В Украине рекордное число заражений, районы Мадрида закрывают на карантин

Коронавирусной инфекцией Covid-19 с начала пандемии заразились свыше 34 млн человек в мире. Более 1,01 млн скончались. Излечившимися считаются свыше 25 млн пациентов. DW следит за событиями 1 октября.

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Мировое сообщество продолжает борьбу с коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 34 млн жителей планеты. От последствий легочного заболевания Covid-19, вызываемого этим вирусом, скончались более 1,01 млн человек, выздоровели свыше 25 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями четверга, 1 октября.

Вторая волна в Европе

В Украине по состоянию на утро 1 октября зарегистрировано максимальное с начала пандемии число случаев заболевания коронавирусной болезнью за сутки — 4069. За минувший день 64 пациентов скончались, 2083 выздоровели.Такие данные обнародованы на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.С начала проникновения коронавируса в Украину были инфицированы в общей сложности 213 028 человек, 94 443 выздоровели, 4193 скончались.

Правительство Испании объявило режим изоляции для отдельных районов Мадрида - вопреки возражениям местных властей. Соответствующее распоряжение министра здравоохранения страны Сальвадора Ильи обнародовано в правительственном вестнике. В свою очередь глава департамента здравоохранения Мадрида Энрике Руис Эскудеро заявил, что город не станет выполнять это требование, поскольку считает его незаконным.

Власти Италии рассматривают возможность продлить срок чрезвычайного положения, вызванного пандемией, до 31 января. Об этом сообщили сразу две итальянские газеты — Il Messagero и Corriere della Sera. С начала пандемии вирусом SARS-coV-2 были инфицированы почти 315 тысяч человек, около 36 тысяч скончались от COVID-19.

Мэр Лондона Садик Хан запросил у Казначейства Ее Величества финансовую помощь в размере 5,7 млрд фунтов стерлингов (в пересчете — 6,25 млрд евро) для функционирования оператора транспортной системы британской столицы в течение полутора лет, пишет Financial Times. Этот шаг вызван сокращением пассажиропотока в свете принимаемых властями мер по борьбе с инфекцией. По оценке лондонского мэра, доход от продажи билетов упал "примерно на 90 процентов в результате локдауна" и не вернется "к нормальному уровню, пока правила социального дистанцирования остаются в силе".

В Германии за прошедшие сутки подтверждено 2503 новых заражения, а 12 больных с Covid-19 скончались, сообщает Институт имени Роберта Коха (RKI). Всего в ФРГ вирус выявлен у 291 722 человек, 9500 инфицированных умерли.

Власти Германии внесли всю территорию Бельгии в список зон риска в свете растущего числа новых заражений. Жителям ФРГ настоятельно рекомендуют воздержаться от необязательных поездок в королевство. Кроме того, в перечень зон риска были добавлены Исландия и Франция (кроме региона Большой Восток) а также отдельные регионы в Венгрии, Литве, Ирландии, Румынии, Словении, Соединенном Королевстве и Эстонии. При этом Задарская и Шибенско-Книнская области в Хорватии, а также кантон Фрибур в Швейцарии исключены из списка.

Во Франции за минувшие сутки инфекция была выявлена еще у 12 845 человек. Кроме того, подтверждены 63 летальных исхода среди больных с COVID-19, следует из официальных данных. С момента проникновения заболевания в страну вирус был обнаружен у 563 535 человек, 31 956 зараженных скончались.

Французские медики отмечают стремительный рост числа больных с коронавирусом, помещаемых в отделения интенсивной терапии. За истекшие сутки их количество подскочило на 135 человек, до 1230. При этом в ходе весеннего пика инфекции этот показатель достигал 7000 больных.

В Швеции прекращает действие запрет посещать родственников в домах престарелых, вступивший в силу в начале апреля. С января по май почти половина из около 3400 летальных исходов среди больных с коронавирусом пришлась на дома престарелых. Критики объясняли это тяжелыми условиями работы труда. К настоящему моменту инфекция в королевстве подтверждена у 92 863 человек, 5893 скончались.

Латинская Америка: десятки миллионов без работы

По меньшей мере 34 млн человек в странах Латинской Америки и Карибского бассейна потеряли работу из-за пандемии в первом полугодии 2020-го, говорится в докладе Международной организации труда (МОТ). Так, в первом квартале доля занятого населения упала до 51,1 процента, что является самым низким показателем с момента ведения статистики. Составители предупредили о беспрецедентном кризисе рынка труда. По их оценке, дефицит официальных рабочих мест еще отчетливее проявится среди молодежи, женщин и взрослых людей с низким уровнем квалификации.

Власти Кубы объявили о прекращении комендантского часа и ослаблении локдауна в Гаване, действовавшего с 1 сентября. Губернатор одноименной провинции объяснил решение падением числа новых заражений до 21 в сутки на протяжении последних 7 дней. В ближайшие дни в городе возобновит работу общественный транспорт, однако школы откроют не ранее ноября. Ношение масок и соблюдение правил социального дистанцирования остается обязательным. По официальным данным, коронавирус в республике выявлен у 5597 человек, 122 скончались, 4893 выздоровели.

В Бразилии за прошедшие сутки выявлено 32 554 новых заражения и 1041 смерть среди больных с коронавирусом, следует из данных властей. Республика уступает по числу зараженных лишь США и Индии, а по количеству летальных исходов — только Соединенным Штатам.

Что еще происходит в мире

За минувшие сутки в Китае выявлены 11 новых случаев заражения и 10 бессимптомных носителей, сообщила Национальная комиссия здравоохранения КНР. С момента вспышки заболевания вирус SARS-CoV-2 в стране был обнаружен у 85 414 человек, 4634 скончались, следует из официальных данных.

Инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Act Accelerator необходимы дополнительные 35 млрд долларов США для увеличения масштабов деятельности по борьбе с новым вирусом, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Приток средств позволит расширить доступ к тестам, методам лечения и вакцинам, добавил он.

Американский авиаперевозчик American Airlines с 1 октября приступит к объявленному еще в августе увольнению 19 тысяч сотрудников. В заявлении главы компании Дага Паркера подчеркивается, что эта мера принята из-за того, что переговоры Палаты представителей и Сената США с Белым домом о пакете помощи для American Airlines в условиях пандемии коронавируса пока не принесли желаемого результата. Еще одна американская компания — United Airlines намерена уволить 13432 работников.

Казахстанская профессиональная шоссейная велокоманда Astana Pro Team приняла решение не отправлять своих гонщиков Юрия Натарова и Вадима Пронского на знаменитую многодневную гонку Giro d'Italia, которая пройдет с 3 по 25 октября. Оба спортсмена контактировали с гонщиком, у которого был подтвержден вирус, говорится в сообщении коллектива. Казахов заменят датчанин Йонас Грегард Вилсли и колумбиец Родриго Контрерас.