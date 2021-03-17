Covid-паспорт. Как будет работать "зеленый сертификат" ЕС: предложения Еврокомиссии

Еврокомиссия представила законопроект, который подразумевает введение с 1 июня в Евросоюзе электронных прививочных паспортов — "зеленых сертификатов". Документ должен помочь жителям стран ЕС совершать поездки в условиях пандемии, сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на пресс-службу ЕК.
Что предлагает Еврокомиссия
Цифровой зеленый сертификат буду выдавать тем, кто вакцинировался, получил отрицательный результат теста или выздоровел от Covid-19. Документ планируют запустить к лету.
Он будет доступен бесплатно в цифровом или бумажном формате на официальном языке страны, выдавшей сертификат, а также на английском.
Для введения "зеленых сертификатов" предложение Еврокомиссии должны будут одобрить Европарламент и страны-члены ЕС.
Today we will share our proposal to create a Digital Green Certificate.
This certificate would facilitate safe free movement of citizens inside the EU during the COVID-19 pandemic in a non-discriminatory way.
Stay tuned, and learn more here ↓#StrongerTogether— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) March 17, 2021
Что будет содержать Covid-паспорт
В документе будет указано: имя, дата рождения, дата выдачи, информация о вакцине/тесте/выздоровлении и уникальный идентификатор сертификата.
Цифровой документ будет содержать информацию об иммунности владельца к коронавирусу, например, о прививке, результатах тестов или о том, что он переболел Covid-19.
Он будет включать QR-код для обеспечения безопасности и подлинности сертификата.
Если какая-то из стран будет требовать тест или карантин от тех, у кого есть сертификат, она должна уведомить Еврокомиссию и все другие страны и объяснить причины таких мер.
Кто может получить такой документ
Документ должен выдаваться гражданам ЕС и членам их семей, независимо от их национальности.
Цифровой зеленый сертификат будет действителен во всех странах ЕС и открыт для Исландии, Лихтенштейна, Норвегии, а также Швейцарии.
Сертификат также планируют выдавать и тем, кто не является гражданами стран ЕС.
Станет ли документ обязательным
Нет. Брюссель отмечает, что сертификат призван облегчить поездки в условиях пандемии, однако передвигаться по Европе можно будет и без него. Наличие документа лишь облегчит эти передвижения. В частности, владелец сертификата может быть освобожден от прохождения теста или карантина при въезде в ту или иную страну.
Когда могут отменить Covid-сертификат
Цифровой зеленый сертификат является временной мерой. Его действие будет приостановлено, как только Всемирная организация здравоохранения объявит об окончании международной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, связанной с Covid-19.
Какие вакцины и тесты будут учитываться
Как сообщает ЕК, свидетельства о вакцинации должны выдаваться независимо от типа препарата. Однако это обязательство будет ограничиваться вакцинами, получившими разрешение на использование в ЕС. При этом отмечается, что отдельные страны могут принимать сертификаты и по другим вакцинам.
В настоящее время четыре вакцины получили одобрение для применения на территории ЕС: BioNTech / Pfizer (с 21 декабря 2020 года), Moderna (c 6 января 2021 года), AstraZeneca (с 29 января 2021 года) и Johnson & Johnson (с 11 марта 2021 года).