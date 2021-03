Covid-паспорт. Как будет работать "зеленый сертификат" ЕС: предложения Еврокомиссии

Еврокомиссия представила законопроект, который подразумевает введение с 1 июня в Евросоюзе электронных прививочных паспортов — "зеленых сертификатов". Документ должен помочь жителям стран ЕС совершать поездки в условиях пандемии, сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на пресс-службу ЕК.

Цифровой зеленый сертификат буду выдавать тем, кто вакцинировался, получил отрицательный результат теста или выздоровел от Covid-19. Документ планируют запустить к лету.

Он будет доступен бесплатно в цифровом или бумажном формате на официальном языке страны, выдавшей сертификат, а также на английском.

Для введения "зеленых сертификатов" предложение Еврокомиссии должны будут одобрить Европарламент и страны-члены ЕС.

Today we will share our proposal to create a Digital Green Certificate.

This certificate would facilitate safe free movement of citizens inside the EU during the COVID-19 pandemic in a non-discriminatory way.

Stay tuned, and learn more here ↓#StrongerTogether