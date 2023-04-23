Cпецназ США эвакуировал американских дипломатов из Судана

Американский спецназ эвакуировал дипломатов США и их семьи из Хартума, где продолжаются бои, сообщил президент Джо Байден. Суданская военизированная группировка "Силы быстрой поддержки" (RSF) отмечает, что вместе с США координировала спасательную операцию и обеспечивала защиту эвакуируемых.

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Байден сказал, что Вашингтон временно прекращает работу своего посольства в Хартуме и призывает к скорейшему прекращению огня.

"Противоборствующие стороны должны немедленно и без всяких условий прекратить огонь, обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарных организаций и уважать волю народа Судана" - сказано в заявлении Байдена.

Тем временем бои в столице страны продолжаются. Как передает агентство Reuters, в воскресенье утром над Хартумом и соседними городами были видны клубы дыма, в некоторых районах продолжалась стрельба.

По данным американских чиновников, в эвакуации сотрудников посольства США принимали участие вертолеты MH-47 Chinook. Спецназовцы провели в Хартуме около часа и вывезли менее 100 человек. "Из огнестрельного оружия по нам не стреляли, мы прибыли и убыли без каких-либо проблем", - цитирует Reuters американского генерал-лейтенанта Дугласа Смита.

Это вторая эвакуация иностранных граждан после резкого обострения ситуации в столице Судана Хартуме на прошлой неделе.

В субботу более 150 граждан, дипломатов и сотрудников международных организаций были эвакуированы морем в саудовский порт Джидда. В основном это граждане стран Персидского залива, а также Египта, Пакистана и Канады.

Министерство иностранных дел Франции также объявило, что начинает эвакуацию своих граждан из Судана.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак провел в субботу утром собрание комитета по чрезвычайным ситуациям Cobra, посвященное ситуации в Судане. Британское правительство заявило, что делает все возможное, чтобы помочь своим гражданам и дипломатическому персоналу в Хартуме.

Как отмечено в заявлении, министерство обороны работает с МИДом над подготовкой ряда мер, однако не уточнятся, включена ли в них эвакуация.

Предыдущие планы по эвакуации иностранных граждан из Судана не были реализованы из соображений безопасности.

Международный аэропорт Хартума в Судане был закрыт из-за боев, и посольства иностранных государств, в том числе Великобритании и США, не могли отправить своих граждан домой.

Бои в Хартуме и эвакуация

В субботу командующий армией Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан согласился обеспечить эвакуацию "в ближайшие часы", говорится в его заявлении.

В заявлении суданской армии говорится, что британские, американские, французские и китайские граждане и дипломаты будут эвакуированы по воздуху на военно-транспортных самолетах из столицы Хартума. Однако из-за ожесточенных боев в центре Хартума трудно представить, как может пройти эвакуация.

Саудовская Аравия также объявила об организации эвакуации своих граждан и подданных "братских стран". Государственный телеканал Al-Ekhbariyah сообщил, что в субботу в портовый город Джидда уже прибыли из Судана несколько граждан Саудовской Аравии и других стран.

Конфликт продолжается уже вторую неделю, несмотря на то, что обе стороны - армия и "Силы быстрой поддержки" - согласились на трехдневное прекращение огня в честь мусульманского праздника Ид аль-Фитр, начиная с пятницы.

В субботу, несмотря на перемирие, в столице продолжались спорадические перестрелки и наносились авиаудары.

Бывший министр иностранных дел Судана Мариам аль-Махди, укрывающаяся в Хартуме, сообщил Би-би-си, что прекращение огня совершенно не соблюдается.

"У нас нет электричества в течение последних 24 часов. У нас нет воды уже шесть дней", -сказала она.

По ее словам, медицинские бригады становятся мишенью военных, добавив: "На улицах валяются разлагающиеся тела наших молодых людей".

Противостояние

Ожесточенные уличные бои вспыхнули в Хартуме 15 апреля в результате разногласий между лидерами соперничающих сторон - генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом и Мохамедом Хамданом Дагало.

Они оба занимали высокие посты в военном правительстве Судана, сформированном после переворота 2019 года, свергнувшего многолетнего лидера страны Омара аль-Башира.

Ожидалось, что они объединятся, но "Силы быстрой поддержки" противились этому. Они мобилизовали свои отряды, и в результате на прошлой неделе противостояние переросло в полномасштабные боевые действия.

По данным Всемирной организации здравоохранения, уже погибло более 400 человек. Считается, что число погибших намного больше.

Тысячи людей, в основном мирные жители, также получили ранения, а медицинские центры едва справляются с наплывом пациентов. Раненым очень сложно получить медицинскую помощь и добраться до больницы.

Наряду с Хартумом, от боев сильно пострадал западный район страны Дарфур, где впервые появились "Силы быстрой поддержки".

ООН предупредила, что из Судана в соседний Чад бежало до 20 тыс. человек, в основном женщины и дети.