Crew Dragon с коммерческим экипажем совершил посадку в Атлантике

Космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с гражданскими лицами на борту, принимавшими участие в полете полностью на коммерческой основе, совершил посадку на воду в Атлантическом океане неподалеку от побережья штата Флорида. Об этом сообщила в воскресенье, 19 сентября, в Twitter компания SpaceX.

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"Приводнились! Добро пожаловать обратно на планету Земля, @Inspiration4x", - приветствовала она миссию, упомянув в записи ее название.

Запуск Crew Dragon с коммерческим экипажем был выполнен 15 сентября ракетой Falcon 9 из Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде.

Четыре члена команды - оплативший весь проект миллиардер Джаред Айзекман, геолог Сиан Проктор, ветеран ВВС Крис Семброски и сотрудница системы здравоохранения Хейли Арсено - провели на орбите трое суток.

Цель миссии - собрать пожертвования для детской больницы



Цель миссии под названием Inspiration4 заключалась в сборе пожертвований в размере 200 млн долларов для детской больницы St. Jude Children's Research Hospital в Мемфисе (штат Теннесси), специализирующейся на лечении детских заболеваний, в том числе онкологических. Именно в этом медицинском учреждении в детстве излечилась от рака костей член экипажа Хейли Арсено. Собрать нужную сумму удалось за полчаса до старта.