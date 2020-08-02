Crew Dragon успешно отстыковался от МКС

Новый американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon с экипажем в составе астронавтов Дугласа Харли и Роберта Бенкена успешно расстыковался с Международной космической станцией (МКС), сообщило НАСА.

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Расстыковка была произошла в субботу в 19:45 по времени Восточного побережья США (2 августа в 2:45 по Москве).

Через 19 часов спускаемый аппарат с астронавтами должен совершить приводнение в Мексиканском заливе около берегов штата Флорида.

Это будет первое приводнение американского спускаемого корабля за 45 лет после завершения программы полетов "Аполлонов" в 1975 году.

Первый после почти девятилетнего перерыва вслед за окончанием программы шаттлов пилотируемый космический корабль США Crew Dragon, разработанный компанией SpaceX в рамках коммерческого контракта с НАСА, стартовал к МКС 30 мая.

В рамках тестового полета корабль доставил на МКС Харли и Бенкена, которые проработали там два месяца вместе с российскими космонавтами Анатолием Иванишины и Иваном Вагнером и американскими астронавтом Крисом Кэссиди.

Нынешняя миссия Crew Dragon является последним крупным испытанием корабля перед его сертификацией NASA для осуществления регулярных коммерческих пилотируемых полетов на МКС. В марте 2019 года такой же корабль совершил первый успешный испытательный полет на станцию в беспилотном режиме.

С 2011 года астронавты NASA доставляются на МКС российскими кораблями "Союз", за места на котором американское космическое агентство платит России. В частности, в мае NASA договорилось с Роскосмосом о покупке за 90,2 млн долл. одного места на "Союзе", который в октябре стартует к МКС, в связи с возможными задержками в пусках следующих миссий Crew Dragon к МКС. По данным NASA, следующий полет такого пилотируемого корабля к МКС планируется осуществить в конце сентября.