CША: Ураган "Лора" ударил по Луизиане, четыре человека погибли

Зародившийся над Карибским морем ураган "Лора" в четверг обрушился на юго-западную часть американского штата Луизиана. Сообщается о гибели по меньшей мере четырех человек.

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Ветер, скорость которого достигала 150 км в час, вызвал значительные повреждения, более 500 тыс. домов остались без электричества, на местном химическом заводе начался пожар.

Однако главной опасности удалось избежать: нагонная океанская волна высотой от трех до шести метров, способная вызвать смертельно опасные наводнения на 60-70 км вглубь материка, так и не возникла.

Сейчас "Лора" классифицируется как тропический шторм, а не ураган. Она движется по направлению к границе штата Арканзас.

Губернатор Луизианы Бел Эдвардс сообщил журналистам в четверг вечером, что в результате стихийного бедствия были убиты по меньшей мере четыре человека. Они погибли в различных частях штата, когда деревья обрушились на их дома.

По словам Эвардса, спасательные работы продолжаются. "Я боюсь, что число жертв может увеличиться. Надеюсь и молюсь, чтобы этого не случилось", - сказал он.

Пожар на химзаводе

Как уточнил губернатор, основные повреждения нанес ветер, а не вода. Эдвардс объяснил, что ураган ударил по побережью несколько восточнее, чем предполагалось, и судоходный канал, в котором могла возникнуть смертоносная волна, остался от него в стороне.

Властям штата предстоит восстановить и проверить линии электропередач, дороги и мосты.

В городе Лейк Чарльз баржа столкнулась с мостом, это произошло достаточно близко от химического завода компании Biolab, на котором в результате удара стихии произошла утечка хлора и возник пожар. Губернатор призвал местных жителей не покидать дома и не открывать окна. Местная полиция сообщает, что пожар уже локализован.

Ранее эксперты опасались, что "Лора" станет одним из самых разрушительных ураганов, уступая в новейшей истории лишь "Катрине", в 2005 году унесшей жизни 1833 человек в Нью-Орлеане. В городе Кэмерон ветер в четверг дул со скоростью 240 км/ч. "Лаура" лишь немного не дотягивает до высшей пятой категории, к которой относилась "Катрина" - 254 км/ч.

Подверженная наводнению территория простирается от Галвестона до Нью-Орлеана, охватывая юго-восточный Техас, почти всю Луизиану и юго-западную часть штата Миссисипи.

В зоне на пути следования урагана живет около четырех миллионов человек. Шерифы, полиция и прочие власти утверждают, что большинство из них эвакуировались.

Пострадали Карибы

С воскресенья по среду "Лора" и возникший чуть раньше ураган "Марко" привели к гибели 24 человек на островах Карибского моря, в том числе двух детей на Гаити.

На Кубе и в Доминиканской Республике проводилась массовая эвакуация. С Ямайки поступили сообщения о затопленных дорогах и оползнях.

Ожидалось, что два урагана примерно одинаковой силы ударят по Луизиане и Техасу с интервалом в двое суток, что также стало бы беспрецедентным событием.

Но "Марко", достигший американского побережья в понедельник, к этому моменту ослабел до обычного тропического шторма.

"Лора" же, напротив, в среду лишь усилилась.

Президент Дональд Трамп во вторник ввел чрезвычайное положение в Луизиане, Техасе и Пуэрто-Рико, что позволит федеральному правительству оказывать им финансовую помощь, и призвал жителей прислушаться к рекомендациям местных властей.

В среду Национальный центр по слежению за ураганами в серии твитов предупредил граждан о высокой степени риска, возможном разрушении даже крепких домов, падении деревьев и отключении воды и электричества на несколько дней или даже недель.

Утром в четверг центр выпустил призыв: "Все в укрытие!"

Эвакуация затруднялась пандемией Covid-19. Губернатор Техаса Грег Эбботт призвал всех, кто может, уезжать самостоятельно и селиться в отелях и мотелях, чтобы снизить нагрузку на центры временного проживания и избежать скученности.

Распоряжения эвакуироваться были направлены 420 000 человек в Техасе и 200 000 в Луизиане.

"Смертные медальоны" и водка

Шериф городка Вермильон-Пэриш в Луизиане выпустил инструкцию для решивших не уезжать: положить записку со своими персональными данными и контактами в водонепроницаемый пакет и всегда держать его в кармане.

Персонал с 310 нефтяных вышек и платформ в Мексиканском заливе вывезен на материк, добыча нефти приостановлена.

54-тысячный Порт-Артур на побережье Техаса с крупным нефтеперерабатывающим заводом превратился в город-призрак, передает корреспондент агентства Рейтер.

Там работали лишь несколько бензоколонок и один магазин по продаже алкоголя. "В такое время людям нужна водка, так что я решил остаться", - сказал хозяин журналисту.