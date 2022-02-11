Cтатистика Covid-19 в Литве: 11 114 новых случаев, 13 смертей
Foto: TASS/Scanpix/LETA

В четверг в Литве выявлено 11 114 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 13 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.

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Трое из 13 скончавшихся были полностью привиты от коронавируса.

Из выявленных за минувшие сутки случаев 9500 были первичными заражениями, 1 603 — вторичными, 11 пациентов заразились в третий раз.

С 4 февраля повторные заражения включаются в статистку, если человек получил два положительных ответа теста не менее чем через 90 дней.

В больницах на лечении от Covid-19 находятся 1640 человек, из них 94 — в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 21,3 тысяча молекулярных (ПЦР) тестов и 2,1 тысячи антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей в Литве составил 5195,5 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 50,2%.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболели 797,5 тысяч человек, умерло более 8 тысяч человек.

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