Cтрельбa в торговом центре Копенгагена: погибли несколько человек
Foto: AP/Scanpix

Вечером 3 июля в результате стрельбы в торговом центре Field's в Копенгагене несколько человек погибли, еще несколько получили ранения. Такие данные представитель полиции датской столицы привел в ходе пресс-конференции

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Один человек задержан. Речь идет о 22-летнем датчанине, указал представитель полиции. По его словам, на данный момент отсутствуют признаки, указывающие на присутствие других стрелков.

Вскоре после стрельбы к месту происшествия было стянуто большое количество стражей порядка. Над зданием кружил вертолет. Полиция призвала жителей избегать появления в районе инцидента, а очевидцев - связаться с правоохранительными органами.

Торговый центр Field's находится на острове Амагер. Этот квартал расположен между центром столицы и международным аэропортом Каструп.

Мэр Копенгагена Софи Хесторп Андерсен выразила озабоченность случившимся. "Мы пока точно не знаем, сколько раненых или погибших", но ситуация "крайне серьезная", написала градоначальница в Twitter вскоре после первых сообщений об инциденте. Городские власти находятся в тесном контакте с полицией, добавила она.


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