Cуд во Львове арестовал Медведчука

Народный депутат Украины Виктор Медведчук отправлен под стражу без возможности выйти под залог. Такое решение Лычаковский районный суд Львова принял 16 апреля, удовлетворив ходатайство следователя по особо важным делам Государственного бюро расследований Украины. Защита политика вправе обжаловать вердикт.

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Супруга украинского нардепа Оксана Марченко в этот же день предложила в видеообращении обменять мужа на двух граждан Великобритании, воевавших в Украине и взятых в плен российской стороной. Женщина призвала родственников британцев Эйдена Эслина и Шона Пиннера обратиться с соответствующей просьбой к премьер-министру Соединенного Королевства Борису Джонсону. Кроме того, Марченко обратилась к наследственному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду с просьбой содействовать освобождению мужа.

Виктор Медведчук находился под домашним арестом с мая 2021 года, когда ему предъявили обвинение в государственной измене и покушении на "разграбление национальных ресурсов". Следствие утверждает, что он имел отношение к поставкам угля из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и тем самым был причастен к финансированию этих "республик". Спустя три дня после начала военного вторжения России в Украину стало известно о побеге Медведчука из-под домашнего ареста.

До 12 апреля о местонахождении политика ничего не было известно, в этот день о задержании политика сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Служба безопасности Украины утверждает, что Медведчук был задержан на выезде из Киевской области, а его побег организовали российские спецслужбы. Лычаковский райсуд Львова 14 апреля арестовал 154 объекта движимого и недвижимого имущества Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.

Медведчук - один из главных политических союзников Кремля в Украине. Он сам утверждает, что еще в 2004 году президент РФ Владимир Путин стал крестным отцом его младшей дочери. Пророссийская партия Медведчука "Оппозиционная платформа - За жизнь" занимает 44 места в Верховной раде. Зеленский 20 марта объявил о приостановке деятельности партии на период военного положения.

Глава государства выступил с предложением обменять Медведчука на украинских пленных. В Кремле в ответ заявили, что "не знают", хочет ли сам украинский депутат "какого-то участия России в разрешении этой пасквильной в отношении него ситуации".