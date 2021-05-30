Cудьбу россиянки Сапеги будет решать белорусский суд

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что судьбу российской гражданки Софии Сапеги будет решать белорусский суд, сообщает "Коммерсант".

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"Расследование должно показать, кто она на самом деле, какие действия предпринимала, нанесли ли эти действия ущерб Беларуси, белорусскому народу, в чем конкретно заключается ее преступление. Об этом скажет суд", — заявил Макей.

Сапега ранее призналась, что ведет Telegram-канал "Черная книга Беларуси", где публикуют персональные данные силовиков. Ее родственники и знакомые предположили, что на девушку могли оказывать давление. Макей отметил, что ситуация в отношении Сапеги находится на постоянном контроле российского МИДа.

"Мы занимались этим вопросом в части обеспечения консульского доступа посольства России к ней, и у меня был разговор на эту тему с моим коллегой Сергеем Лавровым. Консульский доступ был получен", — пояснил Макей.

Глава белорусского внешнеполитического ведомства отметил, что белорусский президент может, в том числе, принять решение о помиловании россиянки или передачи ее для отбывания наказания в России.

Ранее стало известно, что Путин обсудил с Лукашенко задержание россиянки Сапеги в Минске.

Сапегу арестовали в Белоруссии на два месяца.