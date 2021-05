"Дает признательные показания": опубликовано видео Романа Протасевича из СИЗО

Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова заявила, что задержанный накануне в аэропорту Минска оппозиционный блогер Роман Протасевич содержится в СИЗО №1 белорусской столицы. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале в понедельник, 24 мая. "Жалоб на состояние здоровья в администрацию учреждения от него не поступало", — указывается в сообщении.

По утверждению Чемодановой, распространяемые в интернете от лица матери Романа Протасевича сведения о том, что "он находится в одном из учреждений здравоохранения Минска,< …>не соответствует действительности". Ранее мать блогера сообщила Telegram-каналу "Беларусь головного мозга", администратором которого является Протасевич, чтоее сын находится в одной из минских больниц в критическом состоянии. Причиной госпитализации назывались проблемы с сердцем. Сам канал подтвердить или опровергнуть эту информацию не мог.

Белорусские государственные СМИ показали видео с Романом Протасевичем, на котором он говорит, что никаких проблем со здоровьем у него нет, он сотрудничает со следствием и дает "признательные показания по факту организации массовых беспорядков в Минске". Коллеги Протасевича по Telegram-каналу Nexta предполагают, что, судя по видео, он был избит. Нечто похожее на кровоподтек можно заметить на лбу оппозиционного блогера.

The regime's propaganda channels posted a video of arrested Raman Pratasevich, saying that he is treated lawfully in the Minsk Detention Center №1. This is how Raman looks under physical and moral pressure. I demand the immediate release of Raman and all political prisoners. pic.twitter.com/zdolsbp6m5