Daily Mirror опубликовала новое фото с вечеринки на Даунинг-стрит во время пандемии

Британская Daily Mirror подлила масла в огонь начавшего было затухать скандала с вечеринками в резиденции премьер-министра Бориса Джонсона на Даунинг-стрит 10, которые проводились вопреки введенным властями запретам на подобные мероприятия во время пандемии.

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Газета опубликовала очередное фото вечеринки с участием Джонсона, которое, по данным издания, было сделано 15 декабря 2020 года, когда состоялась пресловутая "виртуальная викторина", вызвавшая столько разговоров и чуть не послужившая поводом для полицейского расследования.

Однако об этой вечеринке следователи лондонской полиции, изучающие нарушения правил поведения во время пандемии на Даунинг-стрит, судя по всему, не знали, и теперь могут возобновить свое расследование в свете новых улик.

К концу недели полиция намерена разослать официальные опросники более чем 50 потенциальным участникам восьми мероприятий, проходивших с 20 мая 2020-го по 16 апреля 2021 года, в которых им предложат объяснить, на каких основаниях они там присутствовали. Как подчеркивают в полиции, эти опросники считаются юридическими документами и требуют откровенных ответов.

В общей сложности столичная полиция расследует 12 вечеринок, состоявшихся во время пандемии на Даунинг-стрит и в Уайтхолле, на некоторых из которых побывал премьер-министр. Однако мероприятие 15 декабря 2020 года, фото с которого опубликовала Daily Mirror, в этом расследовании не фигурирует, поскольку ранее полиция не нашла в нем криминала.

При этом оно было частью независимого расследования под руководством высокопоставленной государственной чиновницы Сью Грей. На Даунинг-стрит не смогли уточнить, была ли эта конкретная фотография предоставлена в распоряжение Грей, но предположили, что у нее был доступ ко всем необходимым для расследования материалам.

Кстати, другое фото с этой же вечеринки попало в распоряжение Mirror еще в декабре прошлого года, но на нем Джонсон сидел за столом с двумя коллегами, и алкоголя в поле зрения не было.

В тот момент в Лондоне действовали ограничения второго уровня, запрещавшие собираться в закрытых помещениях и позволявшие встречаться на открытом воздухе группами не более 6 человек.