Дания готовится прекратить добычу нефти и газа в Северном море. Почему это историческое событие

Дания решила полностью отказаться от геологоразведки нефти и газа в Северном море, чтобы к 2050 году полностью прекратить добычу ископаемых углеводородов. В рамках этого власти отменили последний раунд лицензирования на разработку месторождений. "Мы ставим финальную точку эре полезных ископаемых", — заявил министр по проблемам климата и энергетики Дан Йергенсен.

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Представительство Greenpeace в Дании назвало это решение переломным моментом. В октябре от участия в восьмом по счету раунде лицензирования отказалась участвовать французская компания Total, после чего остался лишь один кандидат.

Дания — лидер по добыче нефти среди стран ЕС, но отстает по объемам от Норвегии и Великобритании, которые в Евросоюз не входят. В 2019 году страна, по оценке компании BP, добывала по 103 тыс. баррелей в день. У Дании — 20 нефтегазовых месторождений, на которых установлены 55 буровых платформ.

"Мы — лидер по добыче нефти в ЕС, и наше решение будет иметь резонанс по всему миру", — сказал Йергенсен.

Министерство энергетики подсчитало, что из-за нынешнего решения Дания может потерять 13 млрд крон (17,33 млрд евро).

Анализ



Корреспондент Би-би-си Адриен Мюррей

Решение Дании имеет историческое значение. Дан Йергенсен рассказал в интервью Би-би-си, что ни одна крупная нефтедобывающая страна пока не решилась на подобный шаг.

Дания считает себя одним из лидеров в борьбе с климатическими изменениями, но добыча нефти не способствовала этому имиджу.

С 1970-х годов страна заработала миллиарды долларов благодаря месторождениям в Северном море. Большие доходы позволяли релизовывать крупные соцпрограммы.

"Мы хотим к 2050 году стать климатически нейтральными. И если мы хотим, чтобы нам верили, то это необходимое решение", — сказал Йергенсен.

Премьер-министр Метте Фредериксен назвала избирательную кампанию, благодаря которой нынешнее правительство пришло к власти, "первыми климатическими выборами". Однако в последнее время начали звучать обвинения в бездействии. Сейчас решение властей должно стать доказательством их приверженности в борьбе с изменением климата.

Не последнюю роль сыграл экономический фактор. Из-за снижения цен на нефть и роста расходов интерес компаний к последнему раунду нефтяных тендеров пропал. Однако не стоит забывать, что в этой индустрии работают 4 тыс. человек, в основном на западном побережье Дании.

Йергенсен рассказал, что теперь упор будет сделан на разработку технологий улавливания и хранения углерода, а благодаря развитию ветроэнергетики появятся новые рабочие места.

Дания считается одной из самых передовых стран в вопросе борьбы с изменением климата. Страна ставит перед собой амбициозные цели. К 2030 году власти надеются снизить уровень выбрасываемого в атмосферу углекислого газа на 70% по сравнению с 1990 годом, а к 2050 году свести выделение CO2 до нуля.

Глава отдела климатической и экологической политики в Greenpeace Хелен Хагель сказала, что страна может зарекомендовать себя лидером зеленого движения и вдохновить другие страны покончить с зависимостью от вредящих климату ископаемых углеродов.

"Это огромная победа для климатического движения и для всех тех, кто столько лет добивался этого", — сказала она.

Власти многих стран пообещали прикладывать больше усилий в борьбе с климатическими изменениями. Британия намерена к 2030 году сократить выброс CO2 на 68% по сравнению с 1990 годом, сообщил премьер-министр Борис Джонсон.

Однако, даже несмотря на стремление государств сократить выброс парниковых газов, ученые предупреждают, что нет никаких гарантий того, что процесс глобального потепления удастся повернуть вспять.