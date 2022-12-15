Дания хочет отменить выходной, чтобы увеличить военный бюджет

Новое коалиционное правительство Дании намерено отменить один из самых старых национальных праздников, чтобы увеличить расходы на оборону. Это — первый шаг новой правительственной коалиции, о создании которой было объявлено накануне.

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Один из приоритетов коалиции — чуть быстрее, чем планировалось, выйти на показатель 2% от ВВП на военные расходы в соответствии с обещанием, которые страны НАТО дали друг другу еще в 2014 году, после захвата Россией Крыма и развязывания локальной войны на востоке Украины.

Прежнее правительство собиралось довести военные расходы до 2% ВВП только к 2033 году, новое же ввиду нападения России на Украину хочет сделать это на три года раньше.

Премьер-министром в новом коалиционном правительстве остается лидер социал-демократов Метте Фредриксен.

Фредриксен объясняет, что отмена одного из 11 общенациональных праздничных выходных поможет увеличить военные расходы, поскольку увеличение числа рабочих дней увеличит и объем внутреннего валового продукта.

Выбор, скорее всего, падет на "День всеобщей молитвы" (Store Bededag) — один из самых старых праздников в датском королевстве. Он был учрежден в 1686 году и отмечается в пятницу перед четвертым воскресеньем после Пасхи.

Планы правительства вызвали критику со стороны религиозных организаций. Президент ассоциации духовенства Пернилле Вигсо Багге сказала датской газете Berlingske, что она опечалена перспективой потерять этот день, и высказала опасения, что священников и прихожан ждет "логистический кошмар", поскольку обычно в День всеобщей молитвы проходят широко распространенные обряды конфирмации — таинство миропомазания и своего рода ритуал, знаменующий переход подростков во взрослую жизнь.

Настоятель собора Роскильде Софи Оландер сказала датскому государственному телеканалу TV2: "Нам нужны праздники, чтобы собраться, замедлить ритм своей жизни и получить время для молитв и размышлений. Жаль жить в обществе, где считается, что это не важно".

Владельцы бизнеса тоже обеспокоены: пекарь Ивер Хансен, живущий на юге страны — а в День всеобщей молитвы принято печь и есть традиционные сдобные булочки — сказал местной редакции TV2, что этот праздничный выходной был серьезным источником дохода для него, и если праздник отменят, он может потерять около 20-30 тысяч датских крон (около $2800 — $4200).

Отвечая на критику, Метте Фредериксен заявила: "В Европе идет война, и нам нужно укрепить нашу оборону… И это потребует от каждого чуть большего вклада".

Единство противоположностей

В новой правительственное коалиции в Дании объединились партии, которые обычно были политическими противниками — правоцентристы и левоцентристы. Это первая такого рода коалиция в стране с 1970-х годов.

Левоцентристская Социал-демократическая партия, правоцентристская Либеральная партия и центристская Умеренная партия вошли в состав нового правительства страны после выборов, прошедших в октябре.

Премьер-министр Метте Фредриксон вынуждена была объявить эти выборы после шквала критики в адрес ее правительства по поводу того, как оно обошлось с норками на зверофермах во время пандемии.

Осенью 2020 года, когда в 288 из 1139 хозяйств у животных был обнаружен новый штамм вируса SARS-CoV-2 и им заразились 12 человек, правительство решило усыпить миллионы животных.

Тогда кадры массовых захоронений норок и рыдающих хозяев вызвали негодование общественности, которое усилилось летом этого года после обнародования отчета независимой комиссии по расследованию действий правительства Дании во время эпидемии.

Комиссия подвергла критике решение об уничтожении животных и установила, что для этого не было достаточно правовых оснований.

После выборов в октябре этого года Метте Фредриксен заключила соглашение о коалиции с давними политическими оппонентами — либералами и умеренными — в обмен на то, что те откажутся от призывов к независимому юридическому расследованию уничтожения норок.