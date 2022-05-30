Дания отказалась платить за российский газ в рублях

Местный импортер заявил, что продолжит настаивать на оплате в евро в соответствии с контрактом. Ранее "Газпром" прекратил поставки в страны, принявшие такое решение.

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Несмотря на продолжающие поступать от "Газпром-экспорта" требования, датская энергетическая компания Ørsted отказывается платить рублями за поставки российского газа. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

Ørsted подчеркивает, что действующий контракт не предполагает изменений в валюте оплаты и что датский импортер не собирается исполнять требования дочерней компании "Газпрома".

Ближайший платеж должен состояться 31 мая, и Ørsted намерена совершить его в евро. В связи с этим компания предупреждает, что поставки могут прекратиться (по мнению датской стороны, это будет нарушением действующего соглашения).

Ранее Польша, Болгария и Финляндия отказались платить за российский газ в рублях, как того требует изданный в конце марта указ Владимира Путина. После этого "Газпром" приостановил поставки в эти страны.

В заявлении Ørsted подчеркивается, что прямого газопровода между Данией и Россией не существует, поэтому даже в случае прекращения поставок компания сможет закупить газ на европейском рынке. Ørsted утверждает, что готовилась к такому сценарию и заранее начала пополнениее хранилищ.

Также Ørsted напомнила в своем заявлении, что пожертвует всю чистую прибыль за 2022 год (если таковая будет) по контракту с "Газпромом" на гуманитарную помощь в Украине.