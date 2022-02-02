Дания первой в Европе отменила все ограничения — уже второй раз
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Дания вновь стала первой европейской страной, отменившей все ковидные ограничения: теперь маска не нужна даже в транспорте. Некоторые меры контроля сохраняются лишь для въезжающих иностранцев, но в Копенгагене надеются, что и это ненадолго, сообщает телеканал Euronews.

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"Наконец-то мы больше не обязаны носить маски. Теперь у нас есть выбор: или мы хотим защитить себя, или мы хотим быть свободными".

Премьер-министр Метте Фредериксен объявила, что страна возвращается к "жизни, какой мы ее знали до короны". Считается, что от вируса защищены 80% датчан — это привитые и переболевшие граждане.

В сентябре прошлого года Дания уже была первой страной Европы, отменившей коронавирусные ограничения. Но в ноябре их ввели вновь, тогда еще из-за дельты, а потом появился и омикрон.

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