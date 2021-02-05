Дания построит остров в Северном море, чтобы перестать жечь нефть и газ
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Датское правительство дало зеленый свет строительству в Северном море огромного искусственного острова. На площади, равной 18 футбольным полям (120 тысяч квадратных метров), разместятся 200 ветровых генераторов, способных обеспечить электроэнергией три миллиона домохозяйств.

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Это крупнейший строительный проект в истории Дании, оцениваемый в 34 млрд долларов.

Остров будет принадлежать наполовину государству, наполовину частному сектору.

В будущем его размер может увеличиться втрое.

Предполагается, что остров будет снабжать электричеством и соседние страны.

Их список пока не оглашается, но профессор Якоб Остергард из Технического университета Дании в интервью Би-би-си назвал возможными партнерами Великобританию, Германию и Нидерланды.

Огромная ветровая электростанция будет также вырабатывать водород для использования в промышленности и на транспорте.

Согласно принятому в Дании Акту о климате, страна собирается в ближайшие 10 лет сократить выбросы парниковых газов на 70% по сравнению с 1990 годом, а к 2050 году полностью выйти на нулевой уровень выбросов парниковых газов.

В декабре прошлого года Копенгаген объявил о прекращении разведки нефти и газа на принадлежащей ему части дна Северного моря.

По словам министра энергетики Дана Йоргенсена, страна меняет приоритеты.

"Это гигантский проект, — заявил Би-би-си профессор Остергард. — Это новый шаг в развитии датской ветроэнергетики. Мы начали с установки ветряков на суше, потом на прибрежном мелководье, теперь на искусственных островах. Дания будет мировым лидером в этой области".

Идею поддержали датские политики всех направлений.

То, что начиналось как фантазия, теперь воплощается в жизнь, сказал бывший министр энергетики Дании Расмус Хельвег Петерсен из Социально-либеральной партии.

Экологическая группа Dansk Energi приветствовала "начало воплощения мечты", но выразила сомнение в том, что остров будет готов к 2033 году, как запланировано.

У берегов острова Борнхольм на Балтике, к востоку от материковой Дании, намечено построить еще один подобный остров, но меньшего размера. Уже подписаны соглашения, по которым энергия с него пойдет в Германию, Бельгию и Нидерланды.

В прошлом ноябре Евросоюз огласил план нарастить выработку электроэнергии на установленных в море ветряках в пять раз к 2030 году и в 25 раз к 2050.

Третья часть энергетических потребностей ЕС уже покрывается за счет возобновляемых источников.

Суммарная мощность ветряных генераторов морского базирования в странах Евросоюза составляет 12 гигаватт, из них на Данию приходится 1,7 гигаватта. Остров в Северном море рассчитан на три гигаватта, остров возле Борнхольма — на два гигаватта.

Точное место, где расположится большой остров, пока не названо. Известно лишь примерное расстояние от берега — 80 км.

Датское телевидение сообщило, что государственное агентство по энергетике предварительно выбрало две точки к западу от полуострова Ютландия и что в обоих местах глубина моря составляет 26-27 метров.

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