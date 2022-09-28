Дания: утечки газа из газопровода Nord Stream осуществлены преднамеренно

Датские власти обнаружили три утечки из газопроводов Nord Stream и Nord Stream 2, которые идут из России в Германию через Балтийское море. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что утечки осуществлены преднамеренно.

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Две утечки обнаружены на газопроводе Nord Stream к северо-востоку от острова Борнхольм, еще одна — на газопроводе Nord Stream 2 к юго-востоку от острова. Утечки происходят в территориальных водах Дании и Швеции.

Ни один из этих трубопроводов в настоящее время не работает, поэтому данные инциденты не влияют на поставки газа в Европу.

Премьер-министр Дании заявила, что утечки из газопроводов являются результатом преднамеренных действий, а не случайностью.

"На данный момент нет информации о том, кто может стоять за этим", — сказала она журналистам.

Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк также убежден в рукотворности аварии на трубопроводе Nord Stream. Он считает, что Россия таким образом намерена вызвать в ЕС панику в преддверии зимы.

"Масштабная "утечка газа" из Nord Stream 1 — не что иное, как спланированный Россией теракт и акт агрессии в направлении ЕС. РФ хочет дестабилизировать экономическую ситуацию в Европе и вызвать панику перед зимой", — написал Подоляк в твиттере во вторник.

В связи с этим он обратился к европейским партнерам, в частности, к Германии, с призывом усилить военную поддержку Украины.

Станции наблюдения в Швеции и Дании зафиксировали сильные подводные взрывы перед тем, как были обнаружены утечки из газопроводов Nord Stream.

В Дании прогнозируют, что утечки из трубопроводов, которые не работают, но наполнены газом, продлятся по крайней мере неделю, пока не закончится газ. Об этом на пресс-конференции заявил министр энергетики и климата Дании Дан Йоргенсен.

Он подтвердил ранее полученную от сейсмологов информацию о том, что первый взрыв произошел в 2:03 понедельника на газопроводе Nord Stream 2 к юго-востоку от Борнхольма, а второй — в 19:03 понедельника на газопроводе Nord Stream к северо-востоку от острова.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что диверсия на Nord Stream квалифицируется как самый серьезный инцидент в области безопасности и экологии Балтийского моря.

От имени Латвии он выразил солидарность с Данией, в территориальных водах которой произошел один из этих инцидентов, указав, что Латвия готова оказать поддержку в расследовании.

"Похоже, что мы вступаем в новую фазу гибридной войны", — сказал министр иностранных дел Латвии.