Дания ввела ковид-паспорта для посещения кафе и парикмахерских
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Получить ковид-паспорт смогут жители с отрицательным результатом теста на коронавирус, а также те, кто вакцинировался или уже переболел. Документ будет действовать ограниченное время и позволит посещать ряд общественных мест.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Власти Дании с 6 апреля ввели ковид-паспорта для посещения общественных мест, сообщается на государственном портале здравоохранения.

Получить документ смогут те, кто был вакцинирован или получил отрицательный результат теста на коронавирус, последний вариант действует в течение трех дней. Власти считают, что введение паспорта позволит стране быстрее вернуться к нормальной деловой и культурной жизни.

  • С 6 апреля ковид-паспорт нужно предъявлять в парикмахерских, тату-салонах, а также парках развлечений.
  • С 21 апреля жители, получившие документ, смогут посетить открытые веранды ресторанов и кафе, а также музеи, художественные галереи и библиотеки.
  • С 6 мая ковид-паспорт позволит посещать рестораны и кафе в закрытых помещениях, а также театры, кинотеатры и фитнес-центры.

Для получивших отрицательный результат теста ковид-паспорт будет действовать в течение 72 часов после получения результата. У тех, кто уже переболел, паспорт будет действителен от 2 до 12 недель после получения положительного анализа. Для привившихся ковид-паспорт будет действовать две недели после получения последнего компонента вакцины.

Документ можно будет распечатать или показать в специальном мобильном приложении. Власти королевства надеются, что в будущем ковид-паспорта позволят открыть границы.

С начала пандемии в Дании выявили 234,4 тыс. заразившихся, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Умерли от инфекции 2,4 тыс. человек.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Sharing Options

2

Source

Tags

Коронавирус Вакцинация Дания
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor для бизнеса
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Wolt: твой билет в мир вкусной еды и разных культур
Обслуживание судов Capesize в Рижском порту открывает доступ к рынкам дальних стран
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Выбери лучшую коллекционную монету 2020 года и выигрывай