Дания ввела ковид-паспорта для посещения кафе и парикмахерских

Получить ковид-паспорт смогут жители с отрицательным результатом теста на коронавирус, а также те, кто вакцинировался или уже переболел. Документ будет действовать ограниченное время и позволит посещать ряд общественных мест.

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Власти Дании с 6 апреля ввели ковид-паспорта для посещения общественных мест, сообщается на государственном портале здравоохранения.

Получить документ смогут те, кто был вакцинирован или получил отрицательный результат теста на коронавирус, последний вариант действует в течение трех дней. Власти считают, что введение паспорта позволит стране быстрее вернуться к нормальной деловой и культурной жизни.

С 6 апреля ковид-паспорт нужно предъявлять в парикмахерских, тату-салонах, а также парках развлечений.

С 21 апреля жители, получившие документ, смогут посетить открытые веранды ресторанов и кафе, а также музеи, художественные галереи и библиотеки.

С 6 мая ковид-паспорт позволит посещать рестораны и кафе в закрытых помещениях, а также театры, кинотеатры и фитнес-центры.

Для получивших отрицательный результат теста ковид-паспорт будет действовать в течение 72 часов после получения результата. У тех, кто уже переболел, паспорт будет действителен от 2 до 12 недель после получения положительного анализа. Для привившихся ковид-паспорт будет действовать две недели после получения последнего компонента вакцины.

Документ можно будет распечатать или показать в специальном мобильном приложении. Власти королевства надеются, что в будущем ковид-паспорта позволят открыть границы.

С начала пандемии в Дании выявили 234,4 тыс. заразившихся, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Умерли от инфекции 2,4 тыс. человек.