Дарья Навальная получила за отца премию Сахарова в Европарламенте

Дочь находящегося в колонии российского оппозиционного политика Алексея Навального Дарья приняла от его имени премию Сахарова 2021 года "За свободу мысли", присуждаемую Европарламентом. Церемония вручения состоялась в среду, 15 декабря, на пленарном заседании в Страсбурге. В ней участвовал и ближайший соратник Навального Леонид Волков.

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Вечером 13 декабря Дарья Навальная и Леонид Волков выступили перед депутатами Европарламента. Они поблагодарили европейцев и призвали оказывать еще большую поддержку, нежели просто "выражение соучастия". "Он (Алексей Навальный. — Ред.) смог стать знаменитостью и самым опасным врагом Путина, потому что ему удалось создать крупную, обладающую большим потенциалом политическую организацию. Организацию, которая продолжает существовать, даже когда он находится в тюрьме", — указал Волков.

Премия Навальному как главному оппоненту Путина

На премию имени Андрея Сахарова российского оппозиционера выдвинули крупнейшая фракция Европарламента — ЕНП и третья по количеству депутатов фракция "Обновить Европу", "за его мужество в борьбе за свободу, демократию и права человека".

Они назвали Алексея Навального "главным политическим оппонентом" президента РФ Владимира Путина и указали, что оппозиционер приобрел "международную известность", организовывая демонстрации, баллотируясь на выборах и выступая за "реформы против коррупции в России, против Путина и его правительства". В ЕП напомнили об отравлении Навального, тюремном сроке, который он отбывает в колонии, а также запрете основанных им организаций, включая "Фонд борьбы с коррупцией".

В 2019 году Навального уже номинировали на премию Сахарова, но тогда он не попал даже в шорт-лист. В этом году, кроме Навального, в финал премии Сахарова вышла группа афганских правозащитниц, активисток, журналисток и представительниц политики из 11 человек, а также боливийка Жанин Аньес, вторая в истории страны женщина-президент.

Навальный посвятил премию Европарламента борцам с коррупцией

О присуждении ему премии Сахарова Алексей Навальный узнал во время встречи с адвокатом. "Я очень благодарен Европарламенту, что наша работа так высоко оценена. Мы будем стараться и дальше", — заявил он 21 октября в Facebook. Он указал, что посвящает награду борцам с коррупцией во всем мире "в их любых качествах": от журналистов до адвокатов, от чиновников и депутатов до тех, кто выходит на улицу, чтобы поддержать эту борьбу. "Хочу пожелать им настойчивости и смелости даже в те моменты, когда немножечко страшно", — отметил оппозиционер.

Премия "За свободу мысли", названная в честь советского физика и правозащитника Андрея Сахарова, была учреждена Европарламентом в 1988 году, ее присуждают людям или общественным организациям, отличившимся в деле защиты прав человека и основополагающих свобод. Сумма премии составляет 50 тысяч евро. В 2020 году премию получила белорусская оппозиция, а в 2018 году — украинский режиссер Олег Сенцов, которого в то время удерживали в тюрьме в России.