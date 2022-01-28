Датские истребители присоединятся к миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Дополнительные истребители "F-16 Fighting Falcon" ВВС Дании прибывают в пятницу на авиабазу ВВС Литвы в Шяуляе для усиления контингентов Польши и Бельгии, выполняющих миссию воздушной полиции в странах Балтии.

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Поляки и бельгийцы с восемью истребителями "F-16" патрулируют небо стран Балтии с декабря прошлого года.

Решение прислать в Литву подкрепление для миссии воздушной полиции союзники по НАТО приняли в связи с эскалацией напряженности возле украинской границы и с учетом необходимости повысить безопасность восточных союзников по НАТО — Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Болгарии.

Представители ВВС Дании будут участвовать в патрулировании в балтийских государствах в девятый раз. В нынешнем контингенте — около 80 военнослужащих: летчики, техники, медицинский персонал, специалисты по коммуникации и другие.

Ранее, в среду, миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии усилили истребители "F-15" ВВС США, прилетевшие на авиабазу в Эстонии.

Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется с 2004 года, когда Литва, Латвия и Эстония стали членами альянса.

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