Датские истребители присоединятся к миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии

Дополнительные истребители "F-16 Fighting Falcon" ВВС Дании прибывают в пятницу на авиабазу ВВС Литвы в Шяуляе для усиления контингентов Польши и Бельгии, выполняющих миссию воздушной полиции в странах Балтии.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Поляки и бельгийцы с восемью истребителями "F-16" патрулируют небо стран Балтии с декабря прошлого года.

Решение прислать в Литву подкрепление для миссии воздушной полиции союзники по НАТО приняли в связи с эскалацией напряженности возле украинской границы и с учетом необходимости повысить безопасность восточных союзников по НАТО — Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Болгарии.

Представители ВВС Дании будут участвовать в патрулировании в балтийских государствах в девятый раз. В нынешнем контингенте — около 80 военнослужащих: летчики, техники, медицинский персонал, специалисты по коммуникации и другие.

Ранее, в среду, миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии усилили истребители "F-15" ВВС США, прилетевшие на авиабазу в Эстонии.

Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется с 2004 года, когда Литва, Латвия и Эстония стали членами альянса.