de facto: мобилизация российских войск у границ Украины - подготовка к военным действиям или блеф?

В последние месяцы Россия концентрирует крупные вооруженные силы у границы с Украиной. По оценкам Украины и стран НАТО, численность военнослужащих приближается к 100 000. Украинская разведка ожидает начала боевых действий в январе или феврале. Некоторые действия России могут не иметь прямого отношения к Украине, но могут служить подкреплением для Беларуси, сообщает передача de facto на Латвийском телевидении (LTV).

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За последний месяц пользователи российских соцсетей опубликовали множество видеороликов с передвижением военной техники по дорогам и трассам вблизи Украины — в районе Ростова, Воронежа, Курска, Брянска. Техника разная — от танков до ракетных комплексов "Искандер".

Как отмечает de facto, не все маневры России связаны только с угрозой Украине. Например, в прошлом году 41-я общевойсковая армия России перебралась со своей базы в Сибири в Ельну, в 300 километрах от Украины, но всего в 100 километрах от Беларуси.

"Я думаю, что эту армию можно использовать против НАТО на западной границе России. Не думаю, что это напрямую связано с Украиной. По крайней мере, пока", — заявил в интервью LTV исследователь Европейского совета по внешним связям (ECFR) Густав Грессел.

Он считает, что 41-я армия может закрыть пробел между двумя другими российскими армиями, который ранее был заполнен Беларусью.

"С точки зрения российского Генштаба и Западного военного округа, было бы здорово, если бы эта армия там осталась. Белорусская армия пока восполняет этот пробел, но белорусская армия не самая современная и столкнулась с уходом личного состава", — заявил военный аналитик.

Российские войска потенциально могут реализовать то, чему Россия и Беларусь регулярно тренируются в учениях "Запад" — военной операции через Польшу и Литву, чтобы отрезать путь к Калининграду.

Однако рядом с Украиной также сосредоточена большая концентрация российских сил, и Кремль недавно обвинил Украину в невыполнении Минского соглашения, которое привело к условному прекращению огня на востоке Украины в 2015 году. Как отмечает de facto, именно в невыполнении российской версии соглашения.

Украинский эксперт по безопасности и обороне Михайло Самусь считает, что президент России Владимир Путин хочет провести переговоры с президентом США Джо Байденом так же, как весной, когда два президента встретились на Украине после крупных российских маневров.

Еще одним важным вопросом для России Самусь считает запуск газопровода "Северный поток-2".

Как сообщает de facto, похоже, что мобилизация военной техники у границы Украины работает. Официальные лица НАТО выразили обеспокоенность. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что точные намерения Путина неизвестны, но существует "методичка" — попытаться сослаться на мнимую провокацию со стороны Украины или другой страны и использовать это как предлог для России, чтобы сделать то, что она планировала.

В дискуссиях экспертов по обороне и безопасности встречаются диаметрально противоположные взгляды на то, что было бы адекватным ответом на действия России. Соединенным Штатам также советуют успокоить ситуацию, заставив Украину более активно выполнять Минские договоренности. Однако эксперты в интервью de facto заявили, что Москва больше уважает строгие формулировки.

"Я надеюсь, что российские военные аналитики скажут Путину, что возможные последствия начала военной операции могут быть негативными для россиян и негативными для режима Путина. Путин пытается играть в эту игру, но он не готов начать военные действия, я думаю, что ситуация такая. Но если он поймет, что последствий не будет, он немедленно приступит к этим операциям. Я в этом уверен", — подчеркнул Самусь.

"Я считаю, что сейчас все делается для того, чтобы удержать администрацию Байдена от помощи украинцам. Если этот военный сигнал будет связан с Минскими соглашениями, они начнут с усиления давления на Донбасс, а подразделения вокруг Украины будут использоваться как средство для разгона резервов украинской армии. Чтобы для Украины серьезная угроза была по всей границе", — заявил Грессел.

Напряженность, вызванная Беларусью на границах между странами Балтии и Польшей, остается неурегулированной, поэтому не исключено, что последуют какие-то провокации. В середине ноября на одном из каналов в Telegram, который используют мигранты, было размещено видео. На нем русскоязычный инструктор с помощью переводчика рассказывал иностранцам, как атаковать, скорее всего, пограничников. Место и дата съемки видео неизвестны.

Однако, по словам бывшего белорусского дипломата Павла Латушко, ветераны из Афганистана и Ирака прошли подготовку к нападениям на границе в Беларусью. Он также сказал, что мигрантам могло поставляться оружие из Афганистана. De facto известно, что в секторе безопасности и обороны есть опасения по поводу возможного перенаправления брошенного в Афганистане оружия НАТО для провокаций на границе.

Александр Лукашенко также упомянул в этом месяце о контрабанде оружия мигрантам, правда, через Донбасс.