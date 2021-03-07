De Volkskrant: Мишенью хакеров из России стал лекарственный регулятор ЕС
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

За кибератаками на Европейское агентство лекарственных средств (EMA) стоят хакеры из России и Китая. Об этом нидерландское издание De Volkskrant сообщило в субботу, 6 марта, со ссылкой на неназванных информаторов, знакомых с ходом расследования. Европейский регулятор еще в декабре 2020 года признал, что стал мишенью киберпреступников, однако до сих пор не уточнил, кто именно стоит за нападением.

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По информации De Volkskrant, российские хакеры осенью 2020 года разослали ряду сотрудников EMA электронные письма, открытие которых привело к установке вредоносного программного обеспечения. Злоумышленники обладали доступом к внутренним сетям агентства на протяжении минимум одного месяца, утверждает издание. Преступники интересовались стратегией вакцинации в странах Европы и тем, препараты каких производителей приобретают те или иные государства.

Украденные документы BioNTech/Pfizer всплыли в Рунете

Кроме того, хакеры украли часть документов, касающихся производителей вакцин - германской компании BioNTech и американской Pfizer. Позднее некоторые из них появились в русскоязычном сегменте интернета, причем представители EMA утверждают, что опубликованные данные были изменены. Эксперты не исключают, что злоумышленники намеревались с помощью дезинформации поставить под сомнение эффективность препарата BioNTech/Pfizer.

А хакеры из Китая получили доступ к внутренним сетям EMA еще весной 2020 года, пишет De Volkskrant. По словам его собеседников, это произошло благодаря кибератаке на один из германских университетов. Другие подробности инцидента неизвестны. И Россия, и Китай отрицают причастность к атакам.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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