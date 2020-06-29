Действующий президент Польши Анджей Дуда не смог переизбраться в первом туре

В Польше будет второй тур президентских выборов. Голосование в минувшее воскресенье показало, что ни один кандидат не набрал больше 50% голосов.

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Действующий президент Анджей Дуда набрал 45,24% голосов по итогам обработки 87,16% бюллетеней, сообщает агентство PAP со ссылкой на данные Национальной избирательной комиссии.

Кандидат от оппозиционной "Гражданской коалиции", мэр Варшавы Рафал Тшасковский набрал 28,92%. Ранее выход во второй тур Дуды и Тшасковского "предсказал" социологический опрос Ipsos.

Явка составила почти 63%, что является одним из самых высоких показателей за историю выборов в Польше.

Второй тур президентских выборов состоится 12 июля.