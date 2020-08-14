Декларации о доходах: премьер Мишустин заработал почти в два раза больше президента Путина

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин опубликовали декларации о своих доходах за 2019 год. Мишустин, который занял премьерское кресло в январе 2020 года, заработал в прошлом году более 18 млн рублей (247 тыс. долларов), а его супруга — почти 55 млн рублей (755 тысяч долларов). Президент Владимир Путин заработал чуть более 9,7 млн рублей (133 тыс. долларов).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Доходы Владимира Путина в 2019 году немного выросли по сравнению с 2018 годом, когда он заработал чуть более 8,6 млн рублей.

Недвижимость и автопарк, которыми владеет президент, в новой декларации указаны те же, что и в прошлогодней. У российского президента по-прежнему есть квартира площащью 77 кв. метров, а также гараж площадью 18 кв. метров. В пользовании у него еще одна квартира площадью 153,7 кв. метра, а также гаражное место.

У президента три автомобиля (два ГАЗ М21 и "Нива"), а также прицеп автомобильный "Скиф".

Чем владеет Михаил Миишустин



Доходы Михаила Мишустина в 2019 году оказались примерно на уровне 2018 года, когда он был еще главной ФНС. Тогда он заработал почти 19 млн рублей. Из недвижимости за Мишустиным числилась только квартира площадью 141,6 кв. метра — она находится у него в пользовании.

В этом году помимо квартиры Мишустин задекларировал земельный участок и жилой дом площадью 861,2 кв. метра.

Однако внимание СМИ привлекали отнюдь не доходы самого экс-главы ФНС, а декларации членов его семьи. Вскоре после назначения Мишустина на пост главы правительства Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального обратил внимание на декларации его супруги Владлены, согласно которым за последние 10 лет она заработала около 800 млн рублей. При этом, как отмечал ФБК, на нее не зарегистрировано ни одного действующего юридического лица.

Издание "Проект" сообщало, что семья Мишустина якобы владеет элитной недвижимостью на Рублевке, однако имена собственников этой недвижимости скрыты в выписках Росреестра. По информации "Проекта", за семьей премьера числится особняк на Николиной горе в коттеджном поселке "Коттон Вэй" площадью около 900 кв. метров. Ранее эта недвижимость была записана на Мишустина и его жену, но затем в выписке Росреестра появилась запись, что недвижимостью владеет "Российская Федерация", обратил внимание "Проект".

Би-би-си также выяснила, что родная сестра Мишустина Наталия Стенина владеет элитной недвижимостью на 1 млрд рублей, в том числе квартирой в Хамовниках и резиденцией в Истринском районе по соседству с певцом Стасом Михайловым. При этом единственный известный бизнес родственницы нового премьера — закрывшийся убыточный ресторан в Москве.

Сам премьер информацию о доходах своей семьи не комментировал, однако в феврале управляющий партнер инвесткомпании UFG (Мишустин работал там в 2008-2010 годах) Полина Герасименко в письме РБК пояснила, что его доход в UFG формировался не только из зарплаты, но и из бонусов от удачных сделок. Также источником богатства семьи Мишустина стали полученные им 25-процентные доли во всех фондах UFG на момент его прихода в компанию и право на аналогичные доли в будущих фондах UFG.

Как писал "Коммерсант", после перехода на госслужбу в 2010 году будущий премьер передал свои активы жене, которая начала получать по ним дивиденды, а впоследствии продала. В частности, от продажи активов в 2013-м и 2014 годах она заработала по декларации примерно 150 млн и 160 млн рублей соответственно. Полученные средства Владлена Мишустина разместила на депозитах и получала по ним проценты, указывая их в декларации, писала газета.

О чем отчитывался Дмитрий Медведев



За 2019 год бывший премьер-министр Дмитрий Медведев задекларировал 11 млн рублей. Его доходы выросли по сравнению с 2018 годом, когда он заработал 9,9 млн рублей. Доходы Медведева также оказались выше доходов Путина.

В собственности у Медведев числились квартира площадью 367,8 кв. метра, а также два автомобиля — ГАЗ-20 и ГАЗ-21. Также в длительной аренде у Медведева находится земельный участок в 47 соток.

Медведев занимал пост главы правительства с мая 2012 года по январь 2020 года, а до этого он был президентом России. Сейчас Медведев занимает пост заместителя председателя Совета безопасности России.