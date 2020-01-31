DELFI в Лондоне: как британцы проводят последние часы пребывания в ЕС

31 января Объединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии покинет Европейский Союз (Brexit). В связи с этим в сквере возле здания британского парламента собралось большое количество людей, ожидающих этого исторического момента — часть из них торжествует, а часть, наоборот, печалится.

Кульминация событий здесь наступит в момент выхода из ЕС — по британскому времени это 23:00, а по латвийскому — час ночи субботы.

Напомним, до конца года продолжается переходный период, когда применяются старые правила в отношении перемещения людей, товаров и услуг. После окончания переходного периода между Лондоном и Брюсселем должно быть заключено новое соглашение о том, как их отношения будут строиться в будущем. На данный момент Великобритания предоставила самые широкие гарантии для проживающих в стране граждан ЕС и членов их семей.