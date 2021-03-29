Дело Mediator: cуд во Франции оштрафовал производителя "смертельного" препарата для похудения

Суд признал французскую фармакологическую компанию Servier виновной в намеренном введении в заблуждение и непреднамеренном убийстве в крупнейшем судебном разбирательстве за последнее десятилетие.

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В центре скандала оказался препарат Mediator, который за 33 года продаж прописали по меньшей мере пяти миллионам французов с диабетом и лишним весом — несмотря на тревогу специалистов в связи с его побочными эффектами.

Многие европейские страны, в их числе Италия и Испания, запретили использование препарата в начале 2000-х годов из-за опасений, что он вызывает серьезные проблемы с сердцем. Однако во Франции запрет на продажу Mediator ввели только в 2009 году.

Суд постановил, что от препарата могли погибнуть сотни людей.

Mediator был разработан в 1976 году на основе активного вещества бенфлуорекс, близкого по своей структуре к амфетамину.

Препарат снижал уровень жира в крови и подавлял аппетит. Он был одобрен для использования диабетиками, но врачи прописывали его и другим пациентам с лишним весом.

"Абсолютный провал"

Судебный процесс длился с 2019 года, по делу были выявлены тысячи потерпевших.

Фирма-производитель препарата утверждала, что не знала о побочных эффектах лекарства.

Однако суд признал компанию Servier виновной и оштрафовал на 2,7 миллиона евро (около 240 миллионов рублей).

"Не смотря на то, что в компании много лет знали о возможных рисках, они не предприняли никаких мер", — сказала судья Сильви Дони.

Бывшему заместителю руководителя компании Servier дали четыре года условно.

Французский надзорный орган также был оштрафован судом на 300 тысяч евро (около 27 миллионов рублей) за свою роль в скандале. Согласно агентству Франс-пресс, суд постановил, что регулятор "абсолютно провалил" исполнение своих обязанностей.

О побочных эффектах от препарата стало известно благодаря французскому пульмонологу Ирэн Фрашон. Она годами собирала свидетельства пострадавших и родственников умерших и написала об этом книгу.

В начале процесса Ирэн Фрашон рассказала в интервью "Радио Франс Интернасиональ", что несколько экспертов, работавших на надзорный орган, были также оплачиваемыми консультантами фармкомпании Servier.

"Я надеюсь, что решение суда позволит нам понять, каким образом этот обман мог продолжаться так долго", — заявила доктор Фрашон агентству Франс-пресс перед судебным заседанием.

Согласно одному исследованию, с 1976 по 2009 годы только во Франции от препарата могли погибнуть 500 человек. По другим данным, количество погибших могло быть гораздо больше — около 2000 человек.