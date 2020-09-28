Дело MH17: Подозреваемый Пулатов хочет предстать перед судом в Нидерландах

Гражданин РФ Олег Пулатов — один из четырех обвиняемых в причастности к гибели рейса MH17 и бывший заместитель командира военной разведки "ДНР" — хотел бы лично предстать перед судом в Нидерландах и изложить факты, которые, по его мнению, могут свидетельствовать о его невиновности. Об этом в понедельник, 28 сентября, сообщила нидерландская газета De Volkskrant.

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Газета приводит слова адвокатов подозреваемого — Сабине тен Дуссхате и Баудевейна ван Эйка.

Во время слушаний в комплексе Схипхол в Амстердаме защитники сообщили, что недавно съездили в Россию и встретились там со своим клиентом. До этого сделать это было затруднительно из-за ограничений на поездки, связанных с коронавирусом. По словам тен Дуссхате, у них состоялась серия "интенсивных и полезных разговоров".

Юристы не советуют Пулатову приезжать в Нидерланды

При этом юристы не советуют Пулатову приезжать в Нидерланды, потому что, по их словам, в этом случае "будет арестован невиновный человек".

Самолет, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит ракетой над территорией Донецкой области 17 июля 2014 года. Все находившиеся на его борту 298 человек погибли.

В мае 2018 года Международная следственная группа (JIT) представила доклад о крушении "Боинга". В документе говорится, что зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого сбили самолет, доставили пророссийским сепаратистам с базы российской 53-й зенитной ракетной бригады под Курском. Москва отвергает обвинения в причастности к крушению авиалайнера.

В июне 2019 года Международная следственная группа назвала имена трех россиян и одного украинца, подозреваемых в причастности к крушению. Согласно данным JIT, непосредственное отношение к нему имеют бывший "министр обороны" самопровозглашенной "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский, полковник Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.