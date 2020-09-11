Дело Навального: Германия приняла меры для обеспечения сохранности доказательств

Представитель правительства Германии сообщил, что запущен процесс "обеспечения сохранности доказательств" по делу Навального, в связи с чем необходимо придерживаться конфиденциальности.

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Федеральное правительство Германии предприняло "шаги для обеспечения сохранности доказательств" по делу российского оппозиционера Алексея Навального, у которого подозревают отравление, однако этот процесс "пока не завершен". Об этом в пятницу, 11 сентября, в Берлине заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

По его словам, в этой связи пока по ряду аспектов необходимо соблюдать "практику конфиденциальности".

Зайберт добавил, что, по его мнению, у Москвы должно хватить данных для запуска полноценных следственных действий: "Россия располагает всем необходимым, чтобы провести расследование".

Запрос Москвы об отправке следователей не поступал

Как сообщили ранее в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ, Россия готовит дополнительный запрос к Берлину об оказании правовой помощи в связи с "публикацией в СМИ сообщений о выходе" Навального из комы. Москва, в частности, планирует подать ходатайство о возможности направить в Берлин российских следователей для присутствия при проведении германской стороной следственных действий с оппозиционером.

Зайберт отметил, что пока подобного запроса не поступало. В свою очередь глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков в беседе с германским изданием Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung высказал мнение, что подобная просьба "совершенно неприемлема", а позиция Москвы по данному вопросу является "чистой пропагандой".

"Контактировать нужно с ОЗХО"

Представитель правительства Германии также коснулся вопроса передачи Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) результатов анализов Навального, полученных лабораторией бундесвера, которая находится в Институте фармакологии и токсикологии в Мюнхене.

По его словам, "все предпосылки созданы для того, что ОЗХО могла начать расследование". При этом представитель кабмина ФРГ подчеркнул, что ситуация с возможным отравлением не является "двусторонней германо-российской проблемой".

"Речь идет о преступлении, которое было совершено в России с применением химического нервно-паралитического боевого вещества, запрещенного на международном уровне… Логично, что контактировать нужно с ОЗХО", — резюмировал он.

Отравление Алексея Навального

Основателю ФБК Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске, где политика госпитализировали. 22 августа по желанию родственников Навального его доставили для лечения в Германию, в берлинскую клинику "Шарите". Политик находился в коме 19 дней.

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт 2 сентября, а затем и канцлер ФРГ Ангела Меркель сделали заявления о том, что Алексей Навальный был отравлен боевым нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок". "Специальная лаборатория бундесвера представила четкий результат: Алексей Навальный стал жертвой покушения с применением химического нервно-паралитического вещества семейства "Новичок", — указала Меркель.

Москва отрицает все обвинения в причастности к покушению на Алексея Навального. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Кремль "не склонен воспринимать никакие обвинения". "Мы, безусловно, заинтересованы в установлении причин произошедшего с берлинским пациентом", — заявил он 3 сентября.