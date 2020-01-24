Дело о крушении "Боинга" в Казани в 2013 году прекращено

В результате катастрофы "Боинга" в Казани погибли 50 человек. Среди погибших — оба пилота, которые, как выяснилось, не имели достаточного летного образования и опыта.

Лаишевский районный суд Татарстана прекратил уголовное преследование всех трех обвиняемых по делу о крушении под Казанью в 2013 году самолета Boeing 737-500 авиакомпании "Татарстан", в результате которого погибли 50 человек. "Уголовное дело и уголовное преследование прекратить в связи с истечением срока давности", — постановил судья в пятницу, 24 января.

В качестве обвиняемых проходили бывший заместитель гендиректора авиакомпании "Татарстан" Валерий Портнов и замдиректора летной службы Виктор Фомин. Им инкриминировали нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Кроме того, бывшему руководителю Татарского межрегионального управления воздушного транспорта "Росавиации" Шавкату Умарову было предъявлено обвинение в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух или более лиц.

Некомпетентность летчиков

Самолет Boeing 737-500, следовавший рейсом из Москвы, разбился при заходе на посадку в международном аэропорту Казани 17 ноября 2013 года. Погибли 44 пассажира и 6 членов экипажа.

По данным следствия, командир воздушного судна Рустем Салихов, не имевший первоначального летного образования, и второй пилот Виктор Гуцул не смогли совершить посадку из-за отсутствия достаточных практических знаний и опыта. Они не сумели безопасно выполнить процедуру ухода самолета на второй круг, что привело к авиакатастрофе. Их уголовное преследование прекращено в связи со смертью.