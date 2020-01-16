Дело о похищенном ребенке в Литве: полиция распространила фоторобот

Полиция ищет мужчину, который может предоставить информацию о вероятном похищении девочки в Вильнюсе, сообщает Delfi.lt.

"На основании показаний очевидцев полиция составила фоторобот лица, которое интересует полицию и могло бы предоставить важную информацию о происшествии", — сообщил на пресс-конференции в четверг начальник Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда Саулюс Гагас.

На пресс-конференции был показан фоторобот. Гагас подчеркнул, что этот мужчина не является подозреваемым, но "лицом, которое может располагать важной информацией о происшествии".

Глава столичной полиции также сказал, что пока рассматриваются все версии происшествия, не исключая и версию о ложном сообщении. "Мы рассматриваем все версии и исключать их еще пока рано", — отметил Гагас.

В среду в Вильнюсе поступило сообщение о вероятно похищенной девочке и начато досудебное расследование, интенсивные поиски девочки велись в ночь на четверг, но полиция до сих пор не установила ни случаев исчезновения детей, ни родителей, которые ищут своих детей. В среду после семи вечера поступило сообщение, что в Вильнюсе, на улице Саусе 13-ес (13 января), в автомобиль серебряного или золотистого цвета с иностранными номерами могла быть посажена девочка лет 11-12.

Полиция утверждает, что получила сотни сообщений от граждан, эта информация проверяется, полиция просит жителей обращаться. Место вероятного происшествия в четверг осмотрели сотрудники полиции и Службы общественной безопасности, опрошено несколько десятков свидетелей.