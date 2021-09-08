Дело о терактах в Париже: стартовал крупнейший судебный процесс в истории Франции

Сегодня, 8 сентября, в Париже открывается судебный процесс по делу о терактах, произошедших 13 ноября 2015 года. Он станет самым крупным судебным разбирательством в истории Франции, пишет ТАСС.

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Тогда, почти шесть лет назад, в серии терактов погибли 130 человек и более 400 получили ранения. Как сообщает Euronews, в слушаниях будут задействовано более 300 адвокатов и юристов, а потерпевшую сторону представят около 1800 человек. Также будут присутствовать и сотрудники сил безопасности, представители юстиции и политики. Предполагается, что судебный процесс будет длиться не менее 9 месяцев.

Обвиняемыми по делу проходят 20 человек. Известно, что перед судом предстанет Салах Абдеслам — он единственный, кто остался в живых из группировки нападающих. После теракта мужчина бежал в Бельгию, где в марте 2016 года его задержала местная полиция и экстрадировала во Францию, сообщает BBC.

Также перед судом предстанет Мохамед Абрини — он занимался перевозкой террористов, поставлял им оружие, а также профинансировал теракты. Абрини был арестован в 2016 году после теракта в аэропорту Брюсселя.

Еще трое обвиняемых, согласно информации в распоряжении Euronews, находятся на свободе, но за ними ведут наблюдение правоохранительные органы. Шесть обвиняемых по этому делу будут судить заочно, поскольку они могли быть убиты в Сирии или Ираке.

В пятницу, 13 ноября 2015 года, в Париже произошла серия терактов: взрыв произошел около парижского стадиона Stade de France, в тот же момент боевики захватили около сотни заложников в концертном зале Bataclan. После атаки на концертный зал террористы открыли огонь по посетителям парижских кафе. В тот день во Франции впервые со времен Второй мировой войны был объявлен режим ЧП. Международная пресса окрестила день терактов в Париже "черной пятницей".