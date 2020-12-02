Дело Соколова: как в суде над историком возникли две версии убийства и выдуманный свидетель

Полицейские, задерживавшие историка Олега Соколова, рассказали суду о его первой версии убийства невесты: он выстрелил в свою девушку, когда она лежала на кровати, а не бежала к нему с ножом. Публичный оппонент историка Евгений Понасенков выдумал свидетеля, которого защита ученого пыталась вызвать в суд. Как прошло очередное заседание суда по делу о резонансном убийстве.

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Суд над Соколовым, который застрелил: а затем расчленил свою невесту и аспирантку Анастасию Ещенко идет с лета. За решеткой Соколов уже больше года — 9 ноября 2019 года 63-летнего доцента достали из реки Мойки в центре Петербурга врачи скорой помощи: он упал в воду, пытаясь утопить отрубленные руки Ещенко.

Сторона обвинения закончила представлять свои доказательства больше месяца назад. Но на заседании 2 декабря прокурор внезапно объявила, что за дверями зала прямо сейчас ждут трое свидетелей обвинения.

Оказалось, что это полицейские, которые первыми поговорили с Соколовым — еще в больнице, где он оказался после того, как его выловили из Мойки с женскими руками в пакете.

Соколов менял версии об убийстве. Но отрицает это



Оперуполномоченный по особо важным делам Алексей Федоров рассказал, что они с коллегами обнаружили Соколова в коридоре Мариинской больницы. Мужчина был без одежды, в одной в простыне, наручниками он был прикован к каталке. Выписать историка лечащий врач пока не мог, но кабинет для беседы полицейским выделил.

Поначалу Соколов, как вспомнили все трое полицейских, сказал, что просто увидел в реке пакет, решил посмотреть, что в нем, и случайно упал в воду. Но сотрудники МВД уже знали, что дома у Соколова провели обыск и нашли отрезанную голову. "Я ему сразу озвучил, что в его квартире найдена женская голова, и в его интересах рассказать правду сразу, — вспомнил оперуполномоченный Федоров. — Он задумался на несколько секунд и сказал, что готов рассказать всю правду".

Как выяснилось, Соколов рассказал полицейским совсем не ту версию убийства, на которой он настаивает сейчас.

"Она ворвалась с ножом в руках и стала резать шарф, который я ей подарил, — говорил он суду в октябре. — Как можно это остановить, что сделать? Я подумал, что она все здесь разгромит. Я решил испугать ее выстрелом, чтобы заткнуть поток этих оскорблений. Но когда я вошел, она бросилась с ножом. Я автоматически выстрелил в ее сторону. Дальше я вообще ничего не помню".

Но как рассказали в среду полицейские, в больнице Соколов им признался, что Ещенко не бросалась на него с ножом, а лежала в кровати, когда он вошел в спальню с оружием и выпустил в нее четыре пули. О провалах в памяти историк тогда тоже не упоминал.

"Правду говорит свидетель? Может, оговаривает вас?"



Против показаний полицейских яростно возражал адвокат Соколова: свидетели сами подтвердили, что разговор происходил без адвоката, протоколов не велось, и вообще это был не официальный допрос, хотя уголовное дело уже было заведено. "Правила, направленные на обеспечение права на защиту, просто отменены! — возмутился адвокат. — Если так можно здесь, то так можно и по всем делам: не нужен адвокат, нужно просто попросить побеседовать сотрудника, который без оформления все услышит и расскажет суду!"

Судья его возмущение проигнорировала:

- Возражения не принимаются, продолжаем допрос.

- А почему не принимаются? — удивился Соколов из клетки-аквариума.

- Вопросы суду не задаются, — отрезала судья.

Адвокат запретил историку отвечать на вопросы, но прокурор, не обращая на это внимания, продолжала обращаться к Соколову: "Правду говорит свидетель? Может, оговаривает вас? Просто хотелось бы понять, был у вас сотрудник или нет".

"Я был в таком состоянии, я почти ничего не помню, я мог сказать все, что угодно! Я его не помню, понимаете?!" — закричал Соколов настолько возмущенно, что судья пригрозила удалить его из зала суда.

По словам сотрудника полиции, перед разговором в больнице он разъяснил Соколову, что тот может не отвечать на вопросы согласно 51-й статье Конституции.

"Никакой статьи 51 мне не объяснили, это ложь! — услышав это, вскричал Соколов и клетки. — Меня захватили врасплох, в состоянии, когда я едва себя осознавал!"

После этой реплики он, тем не менее, продолжал утверждать, что не помнит деталей разговора.

Протокол при беседе в больнице не велся, но у оперуполномоченного Сергея Мохова нашлось видео: он снял разговор с Соколовым на телефон. Адвокат Сергей Торгашев подчеркнул, что в ролике подсудимого видно со спины, то есть Соколов не знает, что его снимают.

На видеозаписи слышен голос врача, заглянувшего в комнату: "Скажите, когда закончите, мы приняли решение отправить его в реанимацию". Адвокат подчеркнул, что Соколов был совсем не в форме для допроса, раз ему нужна была реанимация. Но оперуполномоченный Федоров объяснил, что врачи решили положить Соколова в реанимацию, чтобы огородить от уже собравшихся в больнице журналистов, а не из-за его состояния здоровья.

Видео допроса судья все-таки решила не приобщать к делу: как раз потому, что съемка велась не так, как положено при следственных действиях, адвоката в комнате не было, а Соколову не объяснили его права.

Загадочный свидетель защиты



В начале заседания Соколов и его адвокат Торгашев заявили, что нашли нового свидетеля: он якобы видел вместе Анастасию Ещенко и Евгения Понасенкова, который к тому времени был в состоянии затяжного конфликта с Соколовым. Этот свидетель появился только сейчас.

"Ваша честь, умоляю отложить заседание на несколько дней, потому что этот свидетель подтвердит, что Понасенков направил на меня Ещенко как орудие своего преступления, и что этот человек является главным организатором всей трагедии!" — с жаром попросил Соколов. Судья разрешила.

Евгений Понасенков называет себя поэтом, режиссером, прославленным деятелем театра, певцом, политологом и ведущим специалистом в России по наполеоновским временам.

С Понасенковым Соколов поссорился в 2018 году, когда раскритиковал его книгу о наполеоновской Франции. Историк жаловался в суде, что Понасенков начал его травлю: подъезд Соколова расписали оскорблениями, на его лекцию пришли провокаторы, ему на телефон приходили смс с угрозами с незнакомых номеров. В октябре, давая показания в суде, Соколов называл Понасенкова "чудовищем, которое разрушило его жизнь" и предполагал, что в ночь убийства Анастасия Ещенко действовала с Понасенковым заодно: якобы тот подговорил девушку устроить ссору и спровоцировать Соколова на насилие, чтобы пожаловаться на него в полицию.

Пока шло заседание суда, Понасенков в твиттере написал: "Сработало!", а в YouTube выложил видео, из которого следует, что это он придумал женщину, которая видела Ещенко и Понасенкова вместе, и от ее имени написал Соколову в СИЗО. Соколов получил от выдуманной свидетельницы "Жанны" три письма и отвечал на них. "Это элементы травли, которая продолжается по сей день", — констатировал адвокат Соколова в суде.

Кто такой Олег Соколов



Олег Соколов — известный историк, в прошлом — преподаватель института истории СПбГУ (его уволили после убийства), один из основателей движения исторической реконструкции в России. В 2014 году у него начался роман со студенткой СПбГУ Анастасией Ещенко, курсу которой он читал лекции. С 2017 года они жили вместе.

Вечером 7 ноября 2019 года пара поссорилась: по показаниям Соколова, Анастасию рассердило, что он собрался повидать своих детей от предыдущего брака, и она начала их оскорблять. Во время ссоры Соколов убил девушку четырьмя выстрелами из мелкокалиберного обреза винтовки, а затем расчленил и попытался выбросить части тела в реку Мойку.

Бывшая девушка Соколова Екатерина Пржигодзкая после убийства рассказала, что в 2008 году историк, узнав, что она хочет расстаться с ним, призвал ее к стулу, бил и угрожал пытками горячим утюгом. Адвокат Соколова подал заявление о лжесвидетельстве со стороны Пржигодзкой.