День рождения Елизаветы II впервые пройдет без салюта

День рождения королевы Великобритании в текущем году из-за ситуации с коронавирусом пройдет без артиллерийского салюта. Об этом на своей странице в Twitter сообщил редактор телеканала ITV Крис Шип со ссылкой на источники в Букингемском дворце.

По его словам, королева сама заявила, что подобные торжества неуместны в связи со сложившейся ситуацией.

"Мы не будем отмечать день рождения Ее Величества каким-то особенным способом в этом году", — приводит Шип слова источника.

Елизавета II традиционно отмечает день рождения дважды, действительный 21 апреля и официальный — во вторую субботу июня.

По данным Университета Джона Хопкинса, в Великобритании зафиксировано 109 тысяч случаев заражения коронавирусом, 14,6 тысяч человек скончались.