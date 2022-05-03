"Денацификация нужна в Москве, а не в Киеве". Израиль возмущен заявлением Лаврова о Гитлере и евреях

Ведущие израильские газеты обрушились с критикой на министра иностранных дел России Сергея Лаврова после его опрометчивого высказывания о евреях и Гитлере в интервью итальянской телекомпании. Jerusalem Post пишет, что после высказывания Лаврова Израиль, который ранее пытался сохранять нейтралитет в войне в Украине, больше не сможет этого делать.

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Хотя Израиль заинтересован в том, чтобы не выступать открыто против Владимира Путина, он также в равной степени заинтересован в том, чтобы твердо стоять на стороне демократического Запада и "свободного мира" в противодействии путинской войне в Украине", - пишет газета в своем анализе.

Jerusalem Post также обращает внимание на заявление российского МИДа во вторник о том, что Израиль якобы поддерживает неонацистов в Украине.

Реакция израильского премьер-министра на слова Лаврова и вызов российского посла в израильский МИД сигнализируют, что Израиль в этой войне более не занимает нейтральную позицию и поддержит Украину, отмечает газета.

Газета Haaretz пишет, что "гротескные заявления" Лаврова о Гитлере в отчаянной попытке оправдать российскую агрессию разжигают антисемитский огонь в мире, и приводит комментарии Американского еврейского комитета, в котором говорится: "Мы неоднократно говорили о необходимости денацификации - в Москве, а не в Киеве".

Газета также цитирует министра здравоохранения Израиля и лидера партии Мерец Ницана Хоровица: "В Украине нет неонацистского режима. Зеленский - не нацист. И да, Израиль поддерживает независимость и территориальную целостность Украины перед лицом жестокого российского вторжения".

"Непростительные высказывания"

Интервью, которое глава МИД России Сергей Лавров дал итальянской телекомпании Mediaset, обернулось дипломатическим скандалом. В ответ на вопрос о том, как можно обвинять Украину в "нацификации", если ее президент Владимир Зеленский - еврей, российский министр заявил, что у Адольфа Гитлера тоже была "еврейская кровь" и - более того - "самые ярые антисемиты", сказал Лавров, как правило, евреи.

Заявления Лаврова вызвали волну возмущения - как в еврейских организациях по всему миру, так и у представителей правительства Израиля.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет обвинил главу МИД России во лжи, заявив о недопустимости использования трагедии Холокоста в политических целях.

Посла России вызвали в МИД Израиля, глава которого Яир Лапид назвал высказывания Лаврова непростительными.

Слова российского министра могут стать своего рода тестом на прочность для отношений Израиля и России, отмечает корреспондент Би-би-си в Иерусалиме.

Что сказал Лавров

Интервью, которое Сергей Лавров дал Mediaset (крупнейший частный медиаконгломерат Италии, основанный Сильвио Берлускони), вышло вечером 1 мая - его полная расшифровка доступна на сайте МИД России.

Как следует из нее, в ответ на один из вопросов министр сказал, что на территории Украины "пышно расцвели" "милитаристы и нацисты".



Эта риторика не нова для российского руководства - президент России Владимир Путин называл "денацификацию" Украины одной из причин вторжения российских войск в эту страну.

Журналист Mediaset, бравший интервью у Лаврова, поспорил с такой оценкой. "Это ваше видение, а Владимир Зеленский говорит совершенно иное. Он считает, что денацификация бессмысленна. Он же еврей. Нацисты, "Азов" - их мало", - сказал он Лаврову.

Что на это ответил глава МИД России? Во-первых, по его мнению, на существование нацизма в Украине указывает то, что у взятых в плен военных из таких подразделений, как "Азов" и "Айдар", есть татуировки в виде свастики и символов нацистских батальонов, а сами они якобы пропагандируют "Майн кампф" ("Моя борьба", так называется автобиографическая книга Адольфа Гитлера).

Аргумент о том, что Зеленский - еврей, Ларов не посчитал убедительным.

"Могу ошибиться, но у Адольфа Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. "В семье не без урода", как у нас говорят", - заявил он.

Какую реакцию вызвали слова Лаврова

Заявление Лаврова о том, что Гитлер мог быть евреем, спровоцировало скандал. Острее всего на его слова отреагировали в Израиле.

"С особой серьезностью отношусь к заявлению министра иностранных дел России, - заявил глава правительства Израиля Нафтали Беннет. - Его слова не соответствуют действительности, а их посыл ошибочен. Цель такой лжи состоит в том, чтобы обвинить самих евреев в самых ужасных преступлениях в истории, которые были совершены против них, и тем самым снять с врагов Израиля ответственность".

"Использование Холокоста еврейского народа в качестве политического инструмента должно быть немедленно прекращено", - подчеркнул премьер-министр.

"Высказывания министра иностранных дел России Лаврова не только непростительны и возмутительны - они также являются ужасной исторической ошибкой, - заявил утром 2 мая глава МИД Израиля Яир Лапид. - Евреи не убивали себя во время Холокоста. Обвинение самих евреев в антисемитизме - это самый низменный уровень расизма в отношении евреев".

МИД Израиля вызвал российского посла Анатолия Викторова для "разъяснительной беседы". По словам Лапида, это будет "непростой разговор".

Замглавы израильского МИДа Идан Ролл в "Твиттере" назвал слова Лаврова возмутительными и неадекватными. "Это часть очень тревожной тенденции пренебрежения Холокостом со стороны российского руководства с начала войны", - добавил он.

Министр связи Израиля Йоаз Хендель в интервью общенациональной радиостанции Армии обороны Израиля тоже назвал слова Лаврова неадекватными: "И просто для исторической точности: у Гитлера не было еврейской крови - и то, что происходит в Украине, это возмутительно".

Хендель напомнил, что в Израиле только на прошлой неделе отмечали День памяти Холокоста. Во время Холокоста нацисты и их пособники убили на подконтрольных им территориях около 6 млн евреев.

Министр по делам диаспоры Нахман Шай призвал Лаврова немедленно отказаться от своих слов. "У Гитлера не было еврейской крови, повторение этой отвратительной лжи возлагает вину за худшее антисемитское преступление в истории на евреев, - сказал он. - Обвинение евреев в преступлениях против евреев по своей сути является антисемитизмом".

Министр общественной безопасности Омер Барлев заявил, что комментарии Лаврова "наносят ущерб памяти" убитых нацистами, а также создают "опасную ложную эквивалентность (логическая ошибка, при которой эквивалентность проводится между двумя субъектами на основе ошибочных или ложных рассуждений - Би-би-си), основанную на антисемитской лжи", которая может привести к всплеску антисемитизма по всему миру, в том числе в России.

А его заместитель Яир Голан посчитал, что заявления главы МИД России стали отражением того, чем на самом деле является российское правительство - "насильственный режим, который без колебаний устраняет своих соперников внутри [России] и вторгается в чужую страну…"

Интервью Лаврова прокомментировали и в музее Яд Вашем - мемориальном комплексе истории Холокоста, который находится в Иерусалиме. Председатель мемориала Дани Даян охарактеризовал слова российского министра как "ошибочные, неадекватные, опасные и достойные всякого осуждения".

Тест для отношений Израиля и России

Это не первый раз за последние два месяца, когда Яд Вашем критикует действия России. В начале марта руководство мемориала осудило обстрел окрестностей Бабьего Яра в Киеве - целью тогда якобы была находящаяся на его территории телевышка.

Именно в Бабьем Яре нацисты во время Второй мировой войны проводили массовые расстрелы гражданского населения - преимущественно евреев. Только за два последних дня августа 1941 года там было убито более 33 тысяч человек.

Как уже рассказывала Би-би-си, ведущие историки и главные мемориалы Холокоста осудили вторжение России в Украину, назвав риторику Москвы о необходимости "денацификации" этой страны оскорблением памяти жертв нацизма и борцов с ним, в том числе солдат Красной армии.

В то же время премьер-министр Израиля Нафтали Беннет предлагал свои услуги в качестве посредника в урегулировании военного конфликта. Украинские власти говорили, что видят Израиль в качестве одного из потенциальных гарантов безопасности Украины - подписание таких гарантий обсуждалось и до сих пор обсуждается после встречи российской и украинской переговорных групп в Стамбуле.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский говорил в середине марта, что считает Иерусалим местом, где могла бы пройти его личная встреча с Владимиром Путиным.

Как отмечает корреспондент Би-би-си в Иерусалиме Джон Доннисон, правительство Израиля раньше не раз критиковали за то, что оно занимает недостаточно жесткую позицию в отношении Владимира Путина. Высказывания Сергея Лаврова могут стать своего рода тестом на прочность для отношений Израиля и России.

Почему Лавров решил, что Гитлер мог быть евреем?

Теории о том, что у Адольфа Гитлера, лидера нацистской партии, могли быть еврейские корни, обсуждаются уже несколько десятилетий. Их основной источник - недоказанные сведения о том, что дедушкой Гитлера (кем был этот человек, достоверно неизвестно) с отцовской стороны мог быть еврей.

Информация об этом впервые появилась в мемуарах Ганса Франка, одного из доверенных лиц Гитлера, который был генерал-губернатором оккупированной Польши во время Второй мировой войны. Его воспоминания опубликовали в 1953 году - через семь лет после того, как Франк был казнен по приговору Нюрнбергского трибунала.

В мемуарах Франк утверждал, что в 1930 году обнаружил, что дедом Гитлера по отцовской линии был еврей, который жил в Граце в Австрии. На это якобы указывала переписка между бабушкой Гитлера, Марией Анной Шикльгрубер, и человеком еврейского происхождения по фамилии Франкенбергер, в доме которого она работала. Из письма следовало, что Шикльгрубер могла забеременеть от 19-летнего сына хозяина дома.

Более того, Франк писал, что племянник Гитлера якобы шантажировал фюрера и угрожал раскрыть информацию о том, что у того есть еврейская кровь.

Как подробно рассказывал журнал Focus, историки, изучавшие биографию Гитлера, всегда ставили под сомнения утверждения Франка. Во-первых, переписка, на которую тот ссылался, так и не была найдена в архивах. Во-вторых, в его мемуарах было много других неточных данных, что ставило под сомнению достоверность всей работы. И в-третьих, считалось, что в 1836 году, которой датирована переписка бабушки Гитлера, в Граце с высокой вероятностью вообще не жили евреи.

Последний тезис ставил под сомнение американский ученый, психиатр Леонард Сакс, который нашел упоминания о том, что уже к 1850 в Граце сформировалась небольшая еврейская община.

Впрочем, как объяснял известный исследователь нацизма британский историк Ричард Эванс в интервью The Times of Israel, даже если в Граце уже в 30-х года XIX века и была еврейская община, никаких доказательств, что Гитлер связан с ней кровными узами, нет.

По словам историка, доказательств нет даже тому, что в Граце вообще жила еврейская семья по фамилии Франкенбергер. "Никаких фрагментов переписки отца Гитлера или его бабушки по отцовской стороне найдено не было. Также как и доказательств, что племянник Гитлера якобы знал о его происхождении и шантажировал его", - объяснял Эванс.

В том же интервью Эванс предположил, что споры о происхождении Гитлера ведутся из-за того, что "некоторым кажется, что возникновение его глубоких и убийственных антисемитских взглядов трудно объяснить и его причиной могут быть личные мотивы".