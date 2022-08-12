"Деньги, амнистия и снятие судимости неважны". "Медиазона" поговорила с заключенным, согласившимся поехать на войну в составе ЧВК Вагнера

"Медиазона" опубликовала монолог заключенного из ярославской ИК-2, который решил отправиться на войну в Украине в составе ЧВК Вагнера. Издание не раскрывает имени и возраста осужденного, сообщая лишь, что он должен был провести в колонии более пяти лет.

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Заключенный рассказал, что согласился пойти воевать после агитации, которую лично провел в колонии 1 августа предприниматель Евгений Пригожин (его считают владельцем ЧВК Вагнера). По его словам, бизнесмен убеждал заключенных, что шанс попасть на войну у них "бывает только один раз в 80 лет", а приказ набирать добровольцев из мест лишения свободы отдал президент РФ.

Желающим вступить в военную компанию пообещали зарплату в 100 тысяч рублей (около 1600 евро) в месяц и такого же размера премию. Через полгода участия в боевых действиях можно получить амнистию и вернуться домой, либо подписать новый контракт с ЧВК, рассказал собеседник "Медиазоны".

Меня мотивировало, чтоб туда поехать, это чтоб детей не убивали, ни женщин, ни стариков. Деньги, амнистия и снятие судимости неважны. Если бы был на свободе, я тоже поехал бы… Я не боюсь пулю схлопотать. Погибнуть не боюсь. Как-то я не переживаю. Я, тем более, с родителями пообщался. Меня все одобрили, что я поеду туда.

По словам заключенного, после встречи с Пригожиным в ЧВК записались сразу 300 осужденных, однако половину из них отсеяли из-за возраста или отсутствия паспорта. Со всеми добровольцами также провели личные беседы и проверили на полиграфе.

Имени человека, с которым общался, точно не помню. Он поинтересовался: фамилия, имя, отчество. Я сказал дату рождения, статью. Он говорит: "Почему ты хочешь ехать?". Я такой: "Не могу смотреть на то, что по телевизору показывают". Он говорит: "У тебя есть, кто там воюет?". Я такой: "Да, у меня там друзья воюют, родственники дальние, брат был младший. Много чего рассказали мне". Он сказал: "Принят, увидимся".

Заключенных, вступивших в ряды ЧВК Вагнера, предупредили, что дезертирство, мародерство, употребление наркотиков и спиртного наказывается расстрелом. Также у них поинтересовались, что они собираются делать, если попадут в украинский плен. "Я сказал напрямую: подорву себя, вот и все. Или пулю в голову всажу, живым я точно не сдамся", — рассказал осужденный.

По его словам, в ближайшее время добровольцев отправят в Ростов, там с ними заключат контракт и проведут двухнедельный курс молодого бойца, а затем дислоцируют в Украину в штурмовой отряд ЧВК Вагнера.

13 июля "Медуза" выпустила расследование о российских наемниках на войне в Украине. В нем говорится, что бойцы ЧВК Вагнера, владельцем которой называют Евгения Пригожина, отправились в Украину в конце марта в результате набора, организованного Минобороны РФ. Их участие в боях в Донбассе было оценено как успешное, из-за чего Пригожин снова начал пользоваться благосклонностью Владимира Путина и даже получил звезду Героя России.

Сразу после этого Пригожин потребовал возбудить уголовные дела против автора расследования Лилии Яппаровой и редакционного директора "Медузы" Татьяны Ершовой, а также признать "Медузу" "нежелательной организацией". В это же время в прессе стали появляться публикации о том, что ЧВК Вагнера активно вербует заключенных для участия в войне в Украине.