Депутат британского парламента, получивший ножевые ранения на встрече с избирателями, умер

Британского депутата Консервативной партии Дэвида Эмесса в пятницу несколько раз ударили ножом. Инцидент произошел во время рутинной встречи с гражданами в депутатской приемной в церкви города Ли-он-Си на юго-востоке графства Эссекс.

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69-летнему депутату оказали помощь на месте происшествия. В город вылетел вертолет скорой помощи, но спасти жизнь парламентария не удалось.

"Его ударили ножом несколько раз", - сказал сразу после слушившегося Джон Лэмб, глава местной партийной ячейки в округе, который сэр Дэвид представлял в парламенте.

Foto: AP/Scanpix/LETA

Полиция графства Эссекс сообщает, что по подозрению в убийстве арестован 25-летний молодой человек. Полиция считает, что он действовал в одиночку.

Мотивы нападавшего пока неясны.

Консерватор-социалист

Сэр Дэвид Эмесс, отец пятерых детей, на протяжении почти 40 лет был рядовым, но при этом весьма заметным членом Консервативной партии. Он стал депутатом парламента от города Базилдон в графстве Эссекс еще в 1983 году.

Он получил особую известность среди однопартийцев, когда смог удержать за собой парламентское кресло в 1992 году, после сокрушительного поражения консерваторов на выборах.

Воспитанный в традициях католической церкви, сэр Дэвид скорее относился к социал-консерваторам: он вел активную кампанию против абортов и в защиту прав животных.

Одной из поставленных им целей в последнее время было поднятие статуса города Саутенд-он-Си (с 1997 года Эмесс избирался от округа Саутенд-Уэст) до "сити" в графстве Эссекс.

Это не первый случай нападения на депутатов. В июне 2016 года депутат от Лейбористской партии 41-летняя Джо Кокс была убита возле своей приёмной в местечке Бёрсталл недалеко от Лидса.

"В это сложное время мы всей душой болеем за него и за семью", - сказали в благотворительном фонде имени Джо Кокс, созданном сразу после ее гибели.