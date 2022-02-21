Депутат ЕП: Путин намерен признать ДНР и ЛНР, чтобы ввести войска

Депутат Европарламента и бывший командующий Силами обороны Эстонии Рихо Террас сказал в понедельник в интервью Euronews, что на границе Украины сейчас все идет по плану Путина, а российскую пропаганду нельзя принимать всерьез.

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"Я не видел ни одного шага со стороны России, который давал бы надежду, что сейчас можно чего-либо добиться дипломатией. Все идет по указке Путина, который оказывает давление и на Европу, и на Украину, ведет агрессивную информационную войну. Заявления России о том, что Украина готовится напасть на Россию, безумны. В настоящее время Россия мобилизовала 180 000 военнослужащих на границах Украины, и Россия пытается заявлять, что гораздо меньшая по размеру Украина хочет напасть на них", — сказал Террас.

Бывший командующий Силами обороны также считает частью путинского плана прозвучавшее в понедельник заявление "Газпрома" о запасах газа в Европе.

"Хотя мы должны использовать любую возможность для успешной дипломатии, Россия отвергает любую возможность, которую мы предлагаем. В Украине вместо этого можно наблюдать нарушения эскалации и режима прекращения огня", — сказал он.

Террас, однако, признает готовность украинцев воевать за родину. "Они уверены, что смогут защитить свою страну. Некоторые из них находятся в окопах с 2014 года. Украинские солдаты опытные, они действительно подготовлены. Для них нахождение на фронте — рутина", — сказал он.

В минувшие выходные Рихо Террас посетил линию фронта в Украине по приглашению депутата Верховной Рады генерал-лейтенанта Михаила Забродского. Среди прочего он встретился с бывшим президентом Украины Петром Порошенко.