В понедельник, 23 января, депутат литовского Сейма Кристийонас Бартошявичюс заявил о сложении с себя полномочий по состоянию здоровья. Позднее в тот же день выяснилось, что генеральный прокурор страны Нида Грунскене обратилась к спикеру парламента Виктории Чмилите-Нильсен с просьбой лишить Бартошявичюса неприкосновенности, поскольку еще в середине ноября прошлого года против него было начато расследование по двум статьям Уголовного кодекса Литвы, в которых описывается ответственность за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Сам парламентарий обвинения категорически отрицает.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Комментируя суть обвинений, в Генпрокуратуре Литвы заявили, что не могут разглашать подробности, отметив при этом, что досудебное расследование касается действий сексуального характера в отношении лиц младше 16 лет.

Позже стало известно, что "возможно совершенные" преступления описаны в ч. 4 ст. 150 и ч. 1 ст. 153 Уголовного кодекса Литвы. В первом случае речь идет об "удовлетворении половой страсти с несовершеннолетним против его воли путем анального, орального или иного физического контакта, применяя физическое насилие либо угрожая его немедленным применением, или иным образом лишая его возможности оказать сопротивление, либо воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшего". В ч. 1 ст. 153 в качестве преступления описано "растление лица, не достигшего 16-летнего возраста". Максимальные наказания за эти преступления — 13 и 5 лет лишения свободы соответственно.

Сам Бартошявичюс, входивший в парламенте в крупнейшую фракцию "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы" (членом партии он при этом не является), категорически отрицает обвинения. "Я удивлен, я потрясен, я в шоковом состоянии. Я не помню таких случаев. Поэтому даже не представляю, с чем это может быть связано", — сообщил он агентству ELTA.

На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии мандат Бартошявичюса был аннулирован, сам уже бывший парламентарий на встрече не присутствовал. Глава ЦИК Литвы Иоланта Петкевичене подчеркнула, что заявление депутата о снятии с себя полномочий было получено еще вечером в пятницу, 20 января, в соответствии с установленной процедурой. Член комиссии Лаура Мартинайтите заявила, что не считает, что ЦИК должен учитывать какие-либо нюансы, поскольку депутат подал официальный запрос, а оснований для отказа в его удовлетворении нет. Место Бартошявичюса в Сейме займет бывший заместитель министра обороны Вилюс Семешка.

Сегодня же экс-депутат заявил LRT, что сотрудники правоохранительных органов до сих пор не связались с ним, чтобы задать вопросы по существу расследования.

Что говорят в Сейме и экспертном сообществе



Спикер литовского Сейма Виктория Чмилите-Нильсен назвала озвученные Генпрокуратурой обвинения "шокирующими". "Мы понимаем, что такие обвинения шокируют вне зависимости от того, представителю какой профессии или сферы они предъявляются, а когда это член Сейма, очень публичное лицо, они, видимо, вызывают еще больший шок. Понятно, что это отразится и на Сейме, и, видимо, на всей политической системе", — заявила председатель парламента.

Коллега Бартошявичюса по фракции Паулюс Саударгас назвал обвинения "ударом ниже пояса" в адрес партии "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы" и напомнил о существовании презумпции невиновности. "Чем бы не завершилось дело, сколько бы оно не длилось, это удар по репутации партии, парламента, всей политической системе, Литве и человечеству. Это зло, если подобное действительно было, и можно только сожалеть, что такое есть. […] Кристийонас не прячется за мандатом, он сам от него отказался, прокуроры смогут расследовать дело. Никто никого не покрывает, мы хотим узнать правду", — добавил депутат.

"Саударгас говорит, что он не пытается скрываться. Так это (сложение полномочий — прим. Delfi) произошло тогда, когда прижали хвост, не может быть каких случайностей: вот человек решил отказаться от мандата, и тут же появляется прокуратура. Конечно, эти действия связаны", — не соглашается с представителем "Союза Отечества" депутат от оппозиционной Партии труда Ева Качинскайте-Урбонене. Она призвала правоохранительные органы к максимальной открытости в расследовании и назвала минувший понедельник "самым черным днем" в истории литовского парламента.

Позицию правящей партии раскритиковал и политический обозреватель ELTA Витаутас Бруверис: "Весь день лидеры партии старались уйти в сторону. В такой ситуации либо люди в шоке, либо не понимают, какой удар получен и как показать свою реакцию. Отсутствие позиции партии или некомментирование ситуации — это действие, я вижу здесь ужасный цинизм. Многие представители партии избегали комментариев не потому, что были растеряны или не успели сформировать общую позицию, а просто потому, что не хотели, чтобы их связывали с этой неприятной темой, они думали, что с точки зрения пиара им лучше отмежеваться, в каждом комментарии подчеркивалось, что Бартошявичюс — не член партии. Поэтому и говорю, что это цинично и противно". По мнению эксперта, сложившаяся ситуация только усиливает подозрения и манипуляции.

Эксперт в сфере уголовного права Ремигиюс Меркявичюс заявил Delfi.lt, что пока что Генпрокуратура огласила лишь очень общую информацию, из которой сложно сделать однозначные выводы: "Трудно сказать, какова перспектива этого дела, у нас есть лишь первичная информация, которая, возможно правильная и верная, а может быть и неточной. […] Главный фактор — информация от пострадавшего ребенка и ее надежность. Тут идет проверка с точки зрения нескольких аспектов, свое слово высказывают и психологи, есть другие ракурсы, показания проверяют".