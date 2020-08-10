Депутат сейма Польши о результатах голосования в Беларуси: "Никто в мире не верит в это"

Варшава не может поверить в победу Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на депутата сейма (парламента) Польши Роберта Тышкевича.

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Согласно последним данным, за Лукашенко отдали голоса 82% избирателей.

По мнению польского парламентария, это самая большая в Беларуси фальсификация.

"Никто не то что в Польше, а никто в мире не верит в это", — сказал Тышкевич.

Он обратил внимание на то, как Лукашенко мог добиться такого результата.

Тышкевич подчеркнул, что Польша "должна вернуться к роли посла свободной Беларуси, демократической Беларуси", в связи с этим Варшава будет вынуждена задавать тон политике Европейского союза в отношении республики.

Выборы президента Беларуси прошли 9 августа, в воскресенье.