Депутата Верховной Рады, проведшего "командировку" на Мальдивах, лишат мандата. СБУ завела дело о подлоге

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления о лишении мандата народного депутата от партии "Слуга народа" Юрия Аристова, которого в июле 2023 году заметили отдыхающим на Мальдивах. Информация об этом появилась на сайте украинского парламента.

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Юрий Аристов — заместитель главы комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

24 июля издание "Слiдство.Iнфо" сообщило, что Аристова в середине июля заметили в пятизвездочном отеле Waldorf Astoria Maldives, расположенном на частном острове Итхаафуши на Мальдивских островах. Журналисты позвонили в гостиницу, где им подтвердили, что Аристов действительно был их гостем, но уже выселился.

После этого глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что инициирует вопрос о немедленной приостановке членства Аристова во фракции. Он добавил, что запросил все документы по командировкам и в случае подтверждения потребует от депутата сложения мандата. Вечером 25 июля Аристов подал в парламент соответствующее заявление.

На следующий день Служба безопасности Украины сообщила, что в отношении депутата возбуждено уголовное дело по статье о служебном подлоге (часть 1 статьи 366 УК Украины). В ведомстве заявили, что для нелегального выезда за пределы Украины были внесены ложные сведения в официальные документы, в частности, относительно срока, цели и страны "служебной командировки". В квартире депутата провели обыск, во время которого нашли загранпаспорт с отметками о поездке на Мальдивы.

Скандал с Аристовым упомянул и президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 25 июля. Он отметил, что "некоторым лицам кажется, что война где-то там, где-то далеко от них, как будто купол Верховной Рады, или стены каких-то кабинетов, или перечень каких-то полномочий могут закрыть от реальности".

"Никто не простит ни депутатам, ни судьям, ни военкомам или любым другим должностным лицам противопоставления себя государству. Кому-то там острова и курорты во время войны, кому-то там заработок в военкомате, кому-то там взятки в судах. Для любых государственных должностных лиц — это предательство государственных принципов, это предательство интересов общества", — заявил Зеленский.

В январе 2023 года Совет национальной безопасности и обороны Украины запретил выезд чиновников за границу. Согласно решению СНБО, в период мобилизации и военного положения госслужащие могут выезжать за пределы Украины только в служебные командировки.

Незадолго до этого заместитель генпрокурора Украины Алексей Симоненко, который в конце июня 2022 года ездил в отпуск в Испанию, написал заявление об увольнении. По данным "Украинской правды", после того, как об отдыхе Симоненко стало известно публично, его попросили уйти в отставку.