Der Spiegel нашел судно, вероятно, использовавшееся для подрыва "Северных потоков"

Издание опубликовало фотографию яхты Andromeda, с помощью которой могла быть совершена диверсия на газопроводах. Это 15-метровое судно, арендованное на острове Рюген в Балтийском море.

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Der Spiegel в четверг, 9 марта, опубликовал описание и фотографию судна, с помощью которого могли быть взорваны газопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2". По информации издания, это 15-метровая яхта Andromeda типа Bavaria Cruiser 50, взятая в аренду на немецком острове Рюген группой неизвестных лиц. Ранее медиакомпании ARD и SWR, а также газета Die Zeit сообщили, что у двоих человек из этой группы были украинские паспорта.

Косвенно связь яхты с островом Рюген подтверждается тем, что, по информации Der Spiegel, немецкие полицейские в январе опрашивали чартерные компании, в том числе владельцев Andromeda, кто именно арендовал ее в сентябре. Представители полиции отказались комментировать эту информацию.

"Немецкий след" яхты диверсантов

Информация о том, что яхту для диверсии на "Северных потоках" могли арендовать в Германии, появилась 7 марта. Как следует из публикации Die Zeit под заголовком "Следы ведут в Украину", яхту арендовала некая компания из Польши, принадлежащая двум украинцам. Судно вышло к месту совершения актов диверсии 6 сентября 2022 года из немецкого порта Росток. Там же на него был загружен необходимый для проведения операции груз, заранее доставленный в порт на автомобиле. В ходе расследования выяснилось, что на следующий день яхта находилась в немецкой коммуне Вик-на-Дарсе, а затем — у датского острова Кристиансе к северо-востоку от Борнхольма.

Диверсионная группа, по данным издания, состояла из шести человек: капитана, двух водолазов, двух помощников и врача. Для аренды лодки и перемещений по Европе использовали поддельные паспорта. Кто является заказчиком диверсии, на данный момент неизвестно.