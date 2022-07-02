Der Spiegel: России разрешат транзит товаров в Калининград

Еврокомиссия планирует разрешить России ввозить в Калининград товары, попавшие под санкции, но только в объемах, сравнимых с поставками до ее вторжения в Украину. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники в Еврокомиссии.

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Как отмечает портал "Радио Свобода", принятое решение позволит предотвратить возможный экспорт российской продукции через порт Калининграда. Точный объем товаров, разрешенных к транзиту, будет определяться по литовским таможенным документам. В особых случаях, например, для ремонта шлюзов, объем транзита может быть превышен, однако России придется доказывать каждое исключение.

Решение, принятое Еврокомиссией, во многом отражает позицию правительства Германии. Канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно подчеркивал, что сделает вcе, что в его силах, чтобы НАТО не стало стороной конфликта между Россией и Украиной. Немецкие солдаты дислоцируются в Литве и могут быть вовлечены в возможный конфликт.

По словам представителя Литвы, знакомого с ходом переговоров, Германия с 18 июня оказывала давление на Еврокомиссию, чтобы санкции не распространялись на транзит в Калининград.

Публикация решения Еврокомиссии ожидается в ближайшие дни.