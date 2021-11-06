Der Spiegel: Сертифицируя Nord Stream 2, ФРГ игнорировала мнение Польши

Берлин пренебрег позицией Варшавы, соглашаясь на сертификацию компании Nord Stream 2. Польский регулятор и немецкие экологи заявляют о высоких рисках для безопасности поставок газа.

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В процедуре сертификации оператора газопровода "Северный поток — 2", компании Nord Stream 2 AG, министерство экономики Германии, по всей видимости, проигнорировало аргументы польского регулирующего органа, пишет в пятницу, 5 ноября, немецкий журнал Der Spiegel.

Так, в конце октября министерство заявило, что сертификация компании в качестве независимого оператора не "поставит под угрозу безопасность газоснабжения ФРГ и Европейского Союза".

В то же время в ходе все еще продолжающегося процесса сертификации глава польского Управления по регулированию энергетики усомнился в независимости оператора трубопровода: как указывалось в письме польского ведомства, тот факт, что Nord Stream 2 AG контролируется российской государственной компанией "Газпром", создает "особенно высокие риски для безопасности поставок".

По мнению немецких экологов, благодаря своему доминирующему положению на рынке "Газпром" способен "самостоятельно поставить под угрозу безопасность газоснабжения некоторых государств — членов ЕС, регионов или даже всего Евросоюза".

Заявив об этом, руководитель природоохранной организации Deutsche Umwelthilfe Саша Мюллер-Креннер призвал остановить проект трубопровода.

"Старое правительство Германии игнорирует обоснованные опасения наших соседей", — отметил он, назвав очевидным то, что "Северный поток — 2" угрожает энергетической безопасности Европы и достижению климатических целей.