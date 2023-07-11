Der Spiegel: в текущей редакции заявления НАТО по Украине нет конкретики по присоединению страны к альянсу

Немецкий журнал Der Spiegel получил доступ к ключевому фрагменту заявления НАТО по Украине, которое альянс собирается обнародовать в ходе саммита в Вильнюсе. В черновике нет конкретных обещаний для Киева, отмечают журналисты. Ранее о неготовности стран НАТО официально пригласить Украину в блок писал Владимир Зеленский.

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В редакции документа, с которой удалось ознакомиться журналистам Der Spiegel, говорится, что будущее Украины с НАТО, однако не указаны сроки присоединения страны к альянсу. Как подчеркивают украинские СМИ, те же обещания были даны Киеву еще в 2008 году на саммите в Бухаресте.

По данным Der Spiegel, в утекшей версии заявления обозначено, что Украину могут пригласить в альянс, только если все члены НАТО согласятся, что для этого соблюдены все необходимые условия. В частности, речь идет о проведении реформ в сфере демократии и оперативной совместимости с НАТО.

"РБК-Украина" отмечает, что "текст [заявления] является основой для обсуждения". Возможно, что итоговая версия будет отличаться от попавшей к Der Spiegel, изменения будут внесены после переговоров лидеров стран НАТО в Вильнюсе.

Сегодня днем, еще до публикации немецкого журнала, президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале раскритиковал партнеров по НАТО за нерешительность в вопросе приглашения его страны присоединиться к альянсу.

"Сейчас, по пути в Вильнюс, мы получили сигналы о том, что обсуждаются формулировки без Украины. […] Беспрецедентно и абсурдно — когда нет временных рамок и для приглашения (!), и для членства Украины; и когда же добавляется какая-то странная формулировка об "условиях" даже для приглашения Украины… Похоже, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом альянса. Следовательно, остается возможность торговаться членством Украины в НАТО — в переговорах с Россией. А для России это означает мотивацию и дальше продолжать свой террор", — заявил украинский лидер.