Держать кур в Эстонии стало так модно, что птиц всем желающим и не хватает

Многие сбежавшие от коронавируса в сельскую местность семьи решили завести кур, пишет Err.ee. Интерес к этому занятию настолько высок, что птиц на всех не хватает. Выясняется, что кур держат даже в Таллинне.

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Некоторым семьям, желающим завести кур, приходится ждать лета, когда птиц снова начнут продавать крупные фермы.

По словам выращивающего в Мярьямаа кур Марко Эвестуса, интерес к курам вырос неожиданно. "Курица стала новым домашним питомцем сродни собаке. Яйца для дома обеспечены, кроме того курам можно скармливать остатки продуктов", — рассказал Эвестус.

Он продает кур, которые еще не несутся. Спрос превышает предложение. Как правило, люди покупают от пяти до десяти птиц. "Сегодня продал трех птиц в Таллинн, кур держат и городские жители", — сообщил он.

Мыза Энту — одна из крупных ферм, продающих кур. Этой весной 5000 птиц раскупили за пару недель. Как объяснил исполнительный директор предприятия Лаури Бобровски, кур заводят ради яиц и из-за детей, чтобы разнообразить их жизнь на даче.

Бобровски извинился перед теми, кто остался этой весной без кур. Уже в июне курятники начнут искать для своих птиц новых хозяев.