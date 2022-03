"Держат в каком-то подвале". Как в захваченных Россией регионах Украины похищают людей

По данным ООН, в контролируемых российскими военными регионах Украины происходят выборочные задержания мирных жителей, после чего некоторые из них исчезают. Семьям задержанных, как правило, отказывают в информации о судьбе близких.

Представители ООН сообщили Би-би-си, что на данный момент им удалось подтвердить 36 таких случаев.

Ранее омбудсмен Украины Людмила Денисова обинила Кремль в принудительном вывозе в Россию сотен тысяч жителей украинских городов. По данным Денисовой, число перемещенных лиц превысило 400 тысяч, среди них 84 тысячи детей.

По мнению украинских властей, эти люди впоследствии могут быть использованы Кремлем для шантажа в переговорах с Киевом.

У Би-би-си нет возможности подтвердить или опровергнуть цифры, приведенные украинским омбудсменом, но в ООН отмечают, что практика похищений на оккупированных Россией территориях расширяется.

Виктория Рощина — журналист телеканала "Громадьске". Она освещала события в городе Бердянске на востоке Украины, где 15 марта ее задержали люди в штатском, не представившись и ничего не объяснив.

По мнению руководства "Громадьске", возможно, это были сотрудники ФСБ России. Такой вывод они сделали на основании рассказов свидетелей задержания Рощиной.

По прошествии шести дней ее отпустили. После этого в пророссийских телеграм-каналах стало циркулировать видео, на котором Виктория Рощина говорит, что Россия ее не похищала, а наоборот, спасла ей жизнь, за что женщина в кадре благодарит Москву.

По мнению специалистов, все в этом видео — от съемки до состояния героини — говорит о том, что оно было сделано под давлением. Обычно так выглядят видеообращения заложников, считают эксперты, изучившие запись.

Светлана Зализетская, глава новостного агентства "РИА Мелитополь", обвинила российские чпецслужбы в похищении ее 75-летнего отца. Светлана убеждена, что его держат в заложниках за то, что она отказалась сотрудничать с новой администрацией захваченного города.

In Melitopol aged father of journalist Svetlana Zalizetska was taken hostage by probably FSB people. They say they will release him only if Svetlana gives herself up. She is not in Melitopol anymore. pic.twitter.com/9MDLdKTial