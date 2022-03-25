"Держат в каком-то подвале". Как в захваченных Россией регионах Украины похищают людей

По данным ООН, в контролируемых российскими военными регионах Украины происходят выборочные задержания мирных жителей, после чего некоторые из них исчезают. Семьям задержанных, как правило, отказывают в информации о судьбе близких.

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Представители ООН сообщили Би-би-си, что на данный момент им удалось подтвердить 36 таких случаев.

Ранее омбудсмен Украины Людмила Денисова обинила Кремль в принудительном вывозе в Россию сотен тысяч жителей украинских городов. По данным Денисовой, число перемещенных лиц превысило 400 тысяч, среди них 84 тысячи детей.

По мнению украинских властей, эти люди впоследствии могут быть использованы Кремлем для шантажа в переговорах с Киевом.

У Би-би-си нет возможности подтвердить или опровергнуть цифры, приведенные украинским омбудсменом, но в ООН отмечают, что практика похищений на оккупированных Россией территориях расширяется.



Безымянные люди в Бердянске

Виктория Рощина — журналист телеканала "Громадьске". Она освещала события в городе Бердянске на востоке Украины, где 15 марта ее задержали люди в штатском, не представившись и ничего не объяснив.

По мнению руководства "Громадьске", возможно, это были сотрудники ФСБ России. Такой вывод они сделали на основании рассказов свидетелей задержания Рощиной.

По прошествии шести дней ее отпустили. После этого в пророссийских телеграм-каналах стало циркулировать видео, на котором Виктория Рощина говорит, что Россия ее не похищала, а наоборот, спасла ей жизнь, за что женщина в кадре благодарит Москву.

По мнению специалистов, все в этом видео — от съемки до состояния героини — говорит о том, что оно было сделано под давлением. Обычно так выглядят видеообращения заложников, считают эксперты, изучившие запись.

Пожилой отец — в заложниках

Светлана Зализетская, глава новостного агентства "РИА Мелитополь", обвинила российские чпецслужбы в похищении ее 75-летнего отца. Светлана убеждена, что его держат в заложниках за то, что она отказалась сотрудничать с новой администрацией захваченного города.

In Melitopol aged father of journalist Svetlana Zalizetska was taken hostage by probably FSB people. They say they will release him only if Svetlana gives herself up. She is not in Melitopol anymore. pic.twitter.com/9MDLdKTial — Andrei Kurkov (@AKurkov) March 23, 2022

В "Фейсбуке" Зализетская написала, что ее отца задержали после ее встречи с новым мэром, назначенным Москвой. В ходе беседы ее настоятельно просили прекратить критику российских войск и перестать употреблять такие термины, как "вторжение". Но она отказалась и пообещала рассказать всему миру о зверствах, которые творит Россия на украинской земле.

Вскоре, говорит Зализетская, ей позвонили какие-то люди и передали трубку отцу. Он сообщил, что его держат "в каком-то подвале", и он не понимает, что от него хотят.

Один из похитителей объяснил Светлане по телефону, что к ней есть только одно требование — сдаться новым властям и начать сотрудничать.

Акты устрашения?

По данным Национального союза журналистов Украины, в Мелитополе были задержаны, но вскоре отпущены еще четыре журналиста.

Глава Союза Серхий Томиленко считает, что все эти задержания — часть кампании по зачистке информационного поля, а также предупредительные сигналы, посылаемые всем журналистам и общественным деятелям.

В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека, которое в том числе ведет отдельный учет похищений в Украине, Би-би-си рассказали, что жертвами таких действий со стороны россиян становятся в основном лидеры местных общин, журналисты и все, кто громко выражает свою проукраинскую позицию.

При этом в ООН пока не могут точно сказать, является ли выбор жертв задержаний случайным, или все они из особого списка российских спецслужб, о существовании которого говорит целый ряд источников.

В феврале официальные лица США уведомили ООН, что российские власти якобы составили "черный список" из жителей Украины, подлежащих убийству или аресту после вторжения российской армии.

По мнению ряда наблюдателей, этот список был составлен после того, как в январе хакеры (предположительно российские) взломали украинское приложение по оказанию цифровых услуг.

В британском Королевском объединенном институте оборонных исследований (RUSI) считают, что доступ к данным "нежелательных лиц", включая их домашние адреса, Россия получила через взлом украинской Национальной системы страхования автомобилей.

За последние недели в оккупированных частях Украины были задержаны несколько региональных и городских чиновников.

В частности, мэр Мелитополя Иван Федоров был похищен российскими военными прямо из временного офиса мэрии в разгар рабочего дня. С мешком на голове его отвезли в здание СИЗО, контролируемое россиянами.

Позднее его обменяли на девять российских срочников. После освобождения в интервью местной прессе он сказал, что других задержанных, содержавшихся в том же здании, где и он, судя по всему, пытали.

"Меня не били. Но трудно сказать, что не угрожали, когда во время трехчасового допроса вокруг тебя стоят шесть-семь вооруженных до зубов военнослужащих Российской Федерации", — говорил Федоров.

О похищениях рассказывают и в других городах, в том числе в Новой Каховке, на севере Украины, где неделю назад предположительно был похищен глава городского совета Дмитрий Васильев, и в Буче, где, по словам источника в местном совете, шестеро его членов были задержаны после российского рейда, а потом отпущены.

Депутатам рекомендуют не оставаться дома

Член украинского парламента Алена Шкрум считает, что число задержаний будет расти — Россия сталкивается с нарастающим сопротивлением в оккупированных регионах.

"Я уверена, что Путин думал, что будет как в Крыму — они придут, займут административные здания, и мэр скажет: "Давайте сотрудничать, теперь буду вашим мэром, какая разница", — рассказывает она Би-би-си.

Но все происходит иначе. По словам Шкрум, даже сторонники пророссийских партий отказываются повиноваться российским военным.

Шкрум говорит, что СБУ предупредила ее о том, что она может стать одной из целей России, и рекомендовала избегать своей киевской квартиры.

Таких списков, по словам Шкрум, два. "Список людей, которых хотят убить, потому что они члены парламента — это в основном люди, с которыми [по мнению России] нельзя сотрудничать. Второй список — это люди, которых хотят захватить в заложники, увезти в Москву и там заставить за что-то проголосовать", — говорит она.

Шкрум добавляет, что санкции в отношении ее введены и в России, поэтому она полагает, что и там ее хотят либо задержать, либо убить.



Страх массовых похищений

До сих пор целями похищений приходились публичные политики, заметные гражданские лица и бывшие служащие украинских вооруженных сил.

Политический аналитик Матиа Неллес рассказывает Би-би-си, что его дядю, бывшего медика украинской армии, воевавшего в Донбассе в 2016-2018 годах, разыскивали российские военные, вошедшие в город Сватово Луганской области.

"Силы безопасности Российской Федерации пришли к нему домой и искали его, — рассказывает Неллес. — К счастью, дома его не было, но соседи подтвердили, что его разыскивали."

Кто именно из российских силовиков стоит за нынешней волной задержаний, Неллес сказать не может, однако за его дядей приходили как военные вместе с "каким-то другими силовиками", — рассказывает аналитик.

"Мы можем только догадываться, что это ФСБ — опознавательных знаков у них не было", — добавляет он.

Неллес опасается, что задержания и похищения скоро могут стать более массовыми. В южных городах, таких как Херсон, их число пока относительно мало, говорит он. Списки подлежащих задержанию, кажется, составляются в спешке, по мере того, как россияне определяют тех, кто сопротивляется их оккупации.

"Местные опасаются, что мы видим начало более долгой кампании", — говорит аналитик.

Российйская сторона цифры ООН пока официально не комментировала. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации в своих последних заявлениях говорит только о содержании российских пленных на Украине и о "русофобии".

Российские военные данные о задержаниях и похищениях также не комментируют.