Десантник с неисправным парашютом упал с высоты 5 км, проломил крышу и остался жив

Британский десантник, чей парашют не раскрылся, проломил собой крышу одного из частных домов в Калифорнии, остался жив и почти не получил травм, сообщает Independent.

Он прыгнул с высоты 15 тысяч футов (около 5 км) вместе с другими парашютистами с военной базы Camp Roberts. Парашют не раскрылся, и военный приземлился на один из домов, пробив собой крышу. На фотографиях видно, как он лежит на кухне среди осколков крыши.

Роза Мартин, жившая по соседству медсестра, прибежала на помощь. Пострадавший был в сознании. "Я была в шоке. Просто — что? Я осмотрела его, глаза были открыты. Я не была уверена, что он не получил серьезных ран, и не хотела, чтобы кто-то его двигал", — рассказала она телевидению. По ее мнению, случившееся нельзя назвать ничем иным, кроме как чудом.

Когда военного доставили в госпиталь, выяснилось, что он получил умеренные травмы.

Мать хозяина дома, Линда Саллади, удивляется тому, насколько слабо пострадал дом и как парашютист не задел установленные на крыше и на чердаке электроприборы.

Imagine sitting at a home & a parachutist crashes through the roof. Rumour is that this is a British #SAS trooper on exercise in California. Hope they made him a cuppa. pic.twitter.com/kaGDHUrb5K