Десять человек погибли и тысячи пострадали из-за утечки газа на заводе в Индии

Не менее десяти человек погибли, более пяти тысяч пострадали в четверг в результате утечки газа на химическом заводе в индийском городе Вишакхапатнам (штат Андхра-Прадеш), сообщила индийская газета Times of India.

Vizag gas leak: Rescue operations in full swing in the affected area #VizagGasLeak #GasLeak pic.twitter.com/nD0sNeeCmM