Десятки человек отравились угарным газом на рождественской службе во Франции

Прихожане церкви в Карлепоне отравились угарным газом. В соборе Парижской Богоматери впервые с 1803 года не состоялась рождественская служба. Мессу перенесли в цирковой шатер.

Не менее 21 человека обратились в больницу, после того как почувствовали себя плохо во время службы, приуроченной к празднованию католического Рождества, в городе Карлепоне (регион О-де-Франс) на севере Франции. Об этом сообщило в среду, 25 декабря, агентство AFP со ссылкой на местную пожарную службу.

Спасателей вызвали в церковь прямо во время богослужения, когда сразу несколько прихожан пожаловались на сильную головную боль. Двое пострадавших находились в тяжелом состоянии, одного из них доставили в больницу Лилля, другого — в медицинское учреждение Гаша. Еще 19 человек в состоянии средней тяжести госпитализированы в Компьене. Из здания храма эвакуировали около 150 человек.

По предварительным данным, причиной отравления стал угарный газ — токсичное соединение монооксида углерода без вкуса и запаха. В высокой концентрации оно вызывает паралич и потерю сознания. СО используется на производстве для синтеза ряда органических веществ и может выделяться при газификации помещений. Как именно газ оказался в церковных помещениях, сейчас устанавливает прокуратура.

Служба для прихожан собора Парижской Богоматери — в шатре

Между тем, как передал французский новостной канал Franceinfo, необычная служба ожидала прихожан собора Парижской Богоматери, пострадавшего 15 апреля от масштабного пожара. Впервые с 1803 года в нем не проводили рождественское богослужение. Мессу перенесли в цирковой шатер Арлетт Грюс возле Булонского леса на западе Парижа. Там архиепископ французской столицы Мишель Опети устроил проповедь для 2500 прихожан. Верующие могли также посетить службы в церкви Сен-Жермен-л’Осеруа к востоку от Лувра или в Сен-Сюльпис неподалеку от Люксембургского сада.

Собор Парижской Богоматери, являющийся одним из символов Парижа, сильно пострадал в апреле в результате пожара. Крыша обвалилась на две трети, были разрушены часы и шпиль, вокруг которого располагались скульптурные группы из 12 апостолов и четырех крылатых тетраморфов — символов евангелистов.

По счастливому стечению обстоятельств, они были отправлены на реставрацию незадолго до возгорания и не пострадали. Спасен и терновый венец Иисуса Христа — одна из главных христианских реликвий. От обрушения удалось спасти основную несущую конструкцию, башни главного фасада, а также колокола. Вскоре после происшествия президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал, что храм восстановят в пятилетний срок — к летним Олимпийским играм 2024 года в Париже. Ряд экспертов, однако, усомнился в реалистичности этих временных рамок.

Нотр-Дам-де-Пари ежегодно посещали около 13 млн человек. Строительство собора началось в 1163 году и продолжалось с перерывами до 1345 года.

Известности архитектурного сооружения способствовал роман Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери", опубликованный в 1831 году. Его продажи по всему миру существенно выросли после пожара в храме.